Πολιτική

FT: Πιέσεις στην Ελλάδα για συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει το δημοσίευμα των Financial Times. Τι δηλώνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. “Πυρά” στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.

-

"Η Ελλάδα και η Ισπανία δέχονται έντονη πίεση από τους συμμάχους τους στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία", γράφουν οι FT, καθώς το Κίεβο ετοιμάζεται να απαιτήσει περισσότερη βοήθεια στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο αυτό το μήνα έκανε επείγουσα έκκληση στους δυτικούς συμμάχους για επτά επιπλέον συστήματα αεράμυνας, όπως τα αμερικανικής κατασκευής Patriot ή τα σοβιετικά S-300, καθώς η Ρωσία εντείνει μια αεροπορική και πυραυλική εκστρατεία κατά των πόλεων και των υποδομών ισχύος της χώρας.

Μόνον η Γερμανία έχει ανακοινώσει την αποστολή ενός συστήματος Patriot, ενώ άλλοι ηγέτες της ΕΕ χρησιμοποίησαν μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα για να προτρέψουν προσωπικά τους Ισπανούς και Έλληνες πρωθυπουργούς Pedro Sanchez και Κυριάκο Μητσοτάκη αντίστοιχα, να δωρίσουν ορισμένα από τα συστήματά τους στην Ουκρανία, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις, αναφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Οι δύο ηγέτες, των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν από κοινού περισσότερα από δώδεκα συστήματα Patriot συν άλλα όπως S-300, ενημερώθηκαν ότι η ανάγκη τους δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο της Ουκρανίας και ότι δεν αντιμετώπιζαν καμία επικείμενη απειλή. «Όλοι ξέρουμε ποιος τα έχει, όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται και όλοι ξέρουμε ποιος τα χρειάζεται πραγματικά», είπε ένας από τους ανθρώπους.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ασκείται μικρότερη πίεση στην Πολωνία και τη Ρουμανία, οι οποίες διαθέτουν επίσης Patriot, να εξετάσουν τις αποστολές στο Κίεβο, δεδομένης της πιο ευάλωτης θέσης τους στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ουκρανία διαθέτει επί του παρόντος τουλάχιστον τρία συστήματα Patriot, συμπεριλαμβανομένου ενός που προμηθεύεται από τις ΗΠΑ και δύο από τη Γερμανία, πριν από την ανακοίνωση του Βερολίνου την περασμένη εβδομάδα.

Το Κίεβο λειτουργεί επίσης πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς που αναπτύχθηκαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων S-300 και S-200. Μια μετατρεπόμενη και ενημερωμένη έκδοση του τελευταίου χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη ενός ρωσικού στρατηγικού βομβαρδιστικού μεγάλου βεληνεκούς Tu-22M3 πάνω από την περιοχή Stavropol Krai της Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Οι αναχαιτιστές αεράμυνας είναι πιθανό να συμπεριληφθούν στο νέο πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σάββατο.

Η πίεση για δωρεά συστημάτων θα ενταθεί στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας όλων των 27 κρατών μελών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Το Κίεβο θεωρείται ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα παλιά συστήματα S-300 της Ελλάδας, τα οποία οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ήδη στο οπλοστάσιό τους και έχουν εμπειρία. «Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν άμεση ανάγκη τα συστήματα αεράμυνας τους, για να είμαι πολύ ειλικρινής», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ που συμμετείχε στις προετοιμασίες για τη συνάντηση. «Κάθε χώρα καλείται να αποφασίσει τι μπορεί να διαθέσει».

Τα υπουργεία Άμυνας της Ελλάδας και της Ισπανίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν επικοινώνησαν οι Financial Times. Ο Sanchez είπε μετά τη συνάντησή του με τον Zelenskyy τον περασμένο μήνα ότι η Ισπανία «θα παράσχει νέες δυνατότητες το 2024 για να βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα». Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει πως νέες δεσμεύσεις για προμήθειες αεράμυνας «θα ανακοινωθούν σύντομα», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις χώρες ή τα όπλα που εμπλέκονται. Το ΝΑΤΟ διεξήγαγε έλεγχο των δυνατοτήτων αεράμυνας που διαθέτουν τα κράτη μέλη του και πού αναπτύσσονται, είπε ο Jens Stoltenberg, προσθέτοντας ότι «αυτή η χαρτογράφηση επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Patriot, διαθέσιμα προς παροχή στην Ουκρανία».

Επισημαίνεται ότι οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας θα συζητήσουν επίσης την κρίση στη Μέση Ανατολή και το Σουδάν, αλλά η Ουκρανία παραμένει το πιο κρίσιμο ζήτημα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Dmytro Kuleba και ο υπουργός Άμυνας Rustem Umerov θα συμμετάσχουν στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Η πιο σημαντική συζήτηση θα είναι να προσδιοριστεί τι μπορούν να κάνουν τα κράτη μέλη για να υποστηρίξουν την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στην κατηγορηματική διάψευση του δημοσιεύματος των Financial Times για την αποστολή S-300 στην Ουκρανία, προέβη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε κίνηση που θα διακινδυνεύσει έστω και κατ' ελάχιστο την αποτρεπτική ικανότητα ή την αεράμυνα της χώρας μας. Έχουμε πολλές φορές προβεί σε πολλές διαψεύσεις, σας απαντώ και σήμερα κατηγορηματικά» δήλωσε.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποκαλύψεις των FT επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μυστικής διπλωματίας από πλευράς της κυβέρνησης

«Μετά και τις σημερινές αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών καλούμε τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση να απαντήσουν άμεσα για το εάν ισχύει ή όχι το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα δέχτηκε πιέσεις στο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ, προκειμένου να παραχωρήσει τα αντιπυραυλικά συστήματα S-300 στην Ουκρανία», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

«Οι αποκαλύψεις των FT επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μυστικής διπλωματίας από πλευράς της κυβέρνησης όπως και υπό διαμόρφωση κρυφές συμφωνίες για την Ουκρανία τις οποίες μάλιστα είχε αποκαλύψει ο ίδιος κ. Ζελένσκι με αναρτήσεις του στα social media ευχαριστώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εθνική Αντιπροσωπεία», επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, προσθέτοντας ότι «στη διάρκεια του briefing επίσης, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι "είναι κάτι καλό να συμβαίνει" το να παρεμβαίνουν δημοσιογράφοι ή εξωθεσμικοί παράγοντες για να αλλάζουν ή να τροποποιούνται κυβερνητικά νομοθετήματα, κάτι που αποκάλυψε με ενθουσιασμό ο εκλεκτός υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ και οπαδός του χουντικού συνθήματος ‘Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια' κ. Αυτιάς». «Μας είπε δηλαδή σήμερα ο κ. Μαρινάκης ότι η κυβέρνηση ακούει και προσαρμόζεται στις παρατηρήσεις τρίτων και "φίλων" της για κρίσιμα νομοσχέδια, την ίδια ώρα που συστηματικά αγνοεί τις θεσμικές επισημάνσεις και τις τροπολογίες της αντιπολίτευσης στη Βουλή», σχολιάζει και συνεχίζει:

«Είναι τουλάχιστον ατυχές να κατηγορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο εκπρόσωπός της τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Χρυσή Αυγή και τις παραφυάδες της όταν έχει συμπεριλάβει στο ευρωψηφοδέλτιό της, προβεβλημένη υμνήτρια του Κασιδιάρη!».

«Όσον αφορά την "κρουαζιέρα" του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, μάλλον ο κ. Μαρινάκης μπερδεύτηκε με τις βουτιές του κ. Μητσοτάκη στο Μαράθι, την ώρα που είχε ξεσπάσει η μεγάλη κρίση στην Μέση Ανατολή », καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σχετικά με το δημοσίευμα σε ανακοίνωσή του:

"Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, που έρχεται μετά την πρόσφατη ανάρτητη του Ουκρανού Προέδρου για συμφωνίες παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην αεράμυνα της Ουκρανίας εκ μέρους της χώρας μας, υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και αναλυτική ενημέρωση για το σύνολο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας είτε σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο.

Είναι, δε, αναγκαίο να επισημανθεί ότι η συνδρομή της Ελλάδας στην αμυνόμενη Ουκρανία έναντι της παράνομης εισβολής της Ρωσίας πρέπει πάντοτε να τελεί υπό τον απαράβατο όρο της μη απομείωσης της αποτρεπτικής ικανότητας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τις υπεκφυγές και να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για τι έχει συμφωνήσει και τι συζητήσεις κάνει σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Το έχουμε ζητήσει ήδη από τις 22 Μαρτίου 2024 όταν καταθέσαμε αίτημα για άμεση σύγκληση της αρμόδιας Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής".





ΚΚΕ: Μεθοδεύσεις για περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

«Το δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει την ύπαρξη πιέσεων από τον Ζελένσκι και ηγέτες της ΕΕ προς την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή συστημάτων αεράμυνας Patriot και S-300, αποδεικνύει τις μεθοδεύσεις για περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία» σημειώνει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε σχετικό ερώτημα, όχι μόνο επιβεβαιώνει αυτές τις πιέσεις, αλλά -εμμέσως πλην σαφώς- και την ύπαρξη σχετικών διαπραγματεύσεων, αφού αυτό που διέψευσε δεν είναι το ενδεχόμενο αποστολής των οπλικών συστημάτων, αλλά η "διακινδύνευση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας" που μπορεί να προκληθεί από μια τέτοια αποστολή» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Επιβεβαιώνεται ότι ενισχύεται η επικίνδυνη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη συνενοχή των άλλων κομμάτων που ορκίζονται στην "ιερή συμμαχία του ΝΑΤΟ"».

Η Ελληνική Λύση, σχολιάζει το δημοσίευμα με ανακοίνωσή της στη οποία αναφέρει:

“Δημοσιεύματα μέσων του εξωτερικού αποκαλύπτουν «πιέσεις» προς την κυβέρνηση που ουσιαστικά καλούν σε διάλυση της Ελληνικής Αεράμυνας με πρόσχημα την ενίσχυση του Κιέβου.

Η Ελληνική Λύση προειδοποιεί πως όσοι αποφασίσουν, προσυπογράψουν και συνηγορήσουν στην αποστολή οποιουδήποτε αντιαεροπορικού συστήματος στην Ουκρανία, θα λογοδοτήσουν.

Το ίδιο ισχύει για όσους παράνομα και πραξικοπηματικά αποδυνάμωσαν την εθνική μας άμυνα, στέλνοντας αμυντικό υλικό τόσο στην Ουκρανία όσο και τη Σαουδική Αραβία.”

Ειδήσεις σήμερα:

Νίσυρος: “Ανοίγουν στόματα” για παρενόχληση παιδιών από τον αρχαιοφύλακα

Γυναικοκτονία Κυριακής – Τζούλη: Όλα δείχνουν πως το υλικό από τις κάμερες μονταρίστηκε

Μητσοτάκης από Ρέντη: Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι συνεχής (εικόνες)