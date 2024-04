Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Διακοπή στο ματς του Ρέντη

Για ποιον λόγο διακόπηκε ο τελικός της Volley League ανάμεσα στους δύο "αιώνιους".

Ολιγόλεπτη διακοπή υπήρξε στον αγώνα που διεξάγεται αυτή την στιγμή στο Ρέντη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την σειρά των τελικών της Volley League.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας διεκόπη, όταν οπαδός της ομάδας των Πειραιωτών, πέταξε αντικείμενο στον πάγκο των "Πράσινων".

Ο αγώνας συνεχίστηκε μερικά λεπτά αργότερα αφού αποφασίστηκε η εκκένωση της κερκίδας των οργανωμένων οπαδών των "ερυθρόλευκων".

