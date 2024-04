Κόσμος

ΗΠΑ για επίσκεψη Ερντογάν: Ρωτήστε την Άγκυρα αν υπάρχει αλλαγή σχεδίων

Η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα κληθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί ακύρωσης της προγραμματισμένης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στην Ουάσινγκτον.

Δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στα σχέδια της Ουάσινγκτον για εμπλοκή σε επαφές υψηλού επιπέδου με κάθε ευκαιρία, δηλώνει η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα η οποία κληθηκε να σχολιάσει την είδηση ότι ακυρώθηκε προγραμματισμένη για τις 9 Μαϊου επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Ουάσινγκτον.

Σε σχετική ερώτηση του VOA Turkish η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα απάντησε:

«Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση σχετικά με την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα σχέδιά μας να εμπλακούμε σε επαφές υψηλού επιπέδου με κάθε ευκαιρία».

Σύμφωνα με το VOA Turkish, και με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, τους προτάθηκε να επικοινωνήσουν με τις τουρκικές αρχές για απαντήσεις σχετικά με τις επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απάντησε στην ερώτηση της VOA Turkish ότι θα πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες για τα ταξιδιωτικά σχέδια Τούρκων αξιωματούχων από την τουρκική κυβέρνηση»

