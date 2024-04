Life

“The 2Night Show” - Χάρης Βεραμόν: οι εξαφανίσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο (βίντεο)

Ο ιδιωτικός ερευνητής, μίλησε για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Καλεσμένος στην εκπομπή “The 2Night Show” το βράδυ της Δευτέρας, βρέθηκε ο Χάρης Βεραμόν.

Ο ιδιωτικός ερευνητής, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του "Οι Μυστηριώδεις Εξαφανίσεις της Ελλάδας" μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για υποθέσεις που απασχόλησαν το πανελλήνιο όπως εκείνη της μικρής Αννούλας από τη Μάνη.

"Περίπου στην εικοσαετία παραγράφεται το έγκλημα. Η αστυνομία θα συνεχίσει να ψάχνει αλλά αν δεν υπάρχουν στοιχεία ή ισχυρές ενδείξεις η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Θα πάρουν καταθέσει, θα γίνει μια προανάκριση αλλά αν δεν καταλήξει κάπου αυτό, δε στοιχειοθετηθεί κάποια κατηγορία, η υπόθεση θα μπει στο αρχείο... Η υπόθεση του Άλεξ ακόμα και τώρα μπορεί να διερευνηθεί και να προχωρήσει. Δε βρέθηκε ποτέ η σορό. Ο φάκελος μπορεί να ξανανοίξει από τη στιγμή που βρεθεί η σορός ή κάποιος μάρτυρας που γνωρίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γίνονται ακόμα πράγματα για αυτήν την υπόθεση" ανέφερε αρχικά ο Χάρης Βεραμόν για την υπόθεση του Άλεξ από τη Βέροια που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο γνωστός ιδιωτικός ερευνητής, μιλώντας για ιστορίες που περιλαμβάνει το βιβλίο του, μίλησε για την περίπτωση της μικρής Άννας, 2,5 ετών, η οποία είχε χαθεί σε παραλία Μάνη. "Ήταν οι γονείς της εκεί κοντά. Κάποια στιγμή το παιδάκι προχωρούσε στην παραλία κι ενώ υπήρχε κόσμος, ξαφνικά εξαφανίζεται, δεν ξέρει κανείς που πήγε το παιδί. Έγινε τη δεκαετία του 1980. Τότε είχαν μπει σκυλιά, ειδικές μονάδες, εθελοντές, αστυνομία. Είχε γίνει ενδελεχής έρευνα και δε βρέθηκε τίποτα. Το μυστήριο είναι ότι στάλθηκαν κάποιες επιστολές αργότερα στους γονείς του παιδιού, οι οποίες αφήνουν αιχμές ότι κάποιο ζευγάρι άρπαξε το παιδί. Ποτέ δεν αποδείχθηκε τίποτα".

Στο ίδιο πλαίσιο μίλησε για τις πιθανές συνδέσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα σε πολλές εξαφανίσεις. Συγκεκριμένα, για κάποιες από τις ιστορίες εξαφάνισης ανηλίκων που περιλαμβάνει το βιβλίο του, είπε ότι "Όλες διαδραματίζονται στην Πελοπόννησο, από το 1980 έως το 1990. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα γεωγραφικό προφίλ και ένα modus operandi πολύ συγκεκριμένο, μπορούμε να δούμε αν υπάρχει ένα πεδίο ταύτισής" ως προς τον δράστη και αν θα μπορούσε να ήταν το ίδιο πρόσωπο".

Επιπλέον ο Χάρης Βεραμόν, αναφέρθηκε για την υπόθεση του ορκωτού λογιστή, ο οποίος εξαφανίστηκε το 2013 κατευθυνόμενος σε μία υποτιθέμενη πτήση, και παρόλα αυτά, είχε γίνει απλά μια δήλωση εξαφάνισης. "Από τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα δεν ταυτοποιείται ότι είχε πάει στο αεροδρόμιο και ούτε ότι είχε πάρει ταξί εκείνο το πρωινό. Κάποιοι λένε από το πολύ στενό του περιβάλλον ότι πήρε ταξί για να πάει στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε πτήση για το Όσλο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε διαβατήριο ούτε φαίνεται να είχε κλείσει άποιο εισιτήριο. Το περίεργο είναι ότι από το 2013 μέχρι σήμερα ο φάκελος είχε μόνο μια δήλωση εξαφάνισης. Δεν είχε γίνει καμία απολύτως ενέργεια ούτε είχαν άρει καταθέσεις από κάποιους. Οπότε κάνω εγώ μια καταγγελία στην Εισαγγελία και η υπόθεση ξεκινά με προανάκριση. Δεν είχαν πάρει καν DNA. Το DNA το έδωσαν συγγενείς το 2023, μετά την καταγγελία που έκανα εγώ".

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ιδιωτικός ερευνητής περιγράφοντας και άλλες ιστορίες που περιλαμβάνει το βιβλίο του, σημείωσε ότι "Το μότο μου είναι ότι η απουσία αποδείξεων δεν ισοδυναμεί με απόδειξη απουσίας. Ακόμα και μετά από πολλά χρόνια μπορούν να βρεθούν στοιχεία και ευρήματα και μάρτυρες οι οποίοι γνωρίζουν πολλά πράγματα... Στα 20 χρόνια το έγκλημα παραγράφεται. Ένα είναι το γεγονός. Μπορεί το έγκλημα να παραγράφεται, η ζωή ποτέ. Αυτό πρέπει να μείνει. μετριέται η ανθρώπινη ζωή στα 20 χρόνια;".

