Δολοφόνοι Λυγγερίδη: Τα καταφέραμε, έχουμε νεκρό αστυνομικό

Πώς «έδεσε» η κατηγορία που οδήγησε δεκάδες κατηγορούμενους ενώπιον των Αρχών.

«Έπρεπε να αναλυθούν κάποια στοιχεία, ώστε να προκύψει η εμπλοκή κάποιων σε παραπάνω από μία κατηγορίες. Πολλοί από αυτούς είναι σεσημασμένοι. Αλλά τώρα έχουν πρόβλημα, γιατί η κατηγορία είναι για εγκληματική οργάνωση», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις δεκάδες συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη στου Ρέντη.

Όπως είπε, «γύρω στα 60 άτομα ήταν αρχηγοί και υπαρχηγοί. Και το φοβερό είναι ότι, μετά τη δολοφονία, ακούγονται να λένε: καταφέραμε τον στόχο μας, έχουμε νεκρό αστυνομικό».

Ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκτιμά ότι, «κάποιοι εκμεταλλεύονται τα παιδιά αυτά για να κάνουν άλλες δουλειές. Βλέπουμε αυτά τα παιδιά με την επιθετικότητα να κάνουν μπραβιλίκια και διακίνηση ναρκωτικών».

Και ερωτηθείς στο γιατί δεν κλείνουν αυτές οι υποθέσεις, απάντησε πως, «ίσως υπήρχε μια φοβία, στο να ξέρουμε ότι ‘δεν θα φτάσουμε εκεί’ . Οι επιχειρηματίες στηρίζουν κόμματα, οι επιχειρηματίες δεν έχουν σχέση με αυτό, κάποιοι παράγοντες εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά για να κάνουν τις δουλειές τους» και κατέληξε σχετικά πως, «πρέπει να ξεφύγουμε ότι θα φτάσουμε σε πρόσωπα που είναι ψηλά, δεν θα φτάσουμε εκεί, είναι κάποιοι άλλοι που εκμεταλλεύονται».

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε και για την υποψηφιότητά του στις ευρωεκλογές, με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.

