Μαλαισία: φονική σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων (βίντεο)

Τραγωδία στη Μαλαισία με δύο στρατιωτικά ελικόπτερα. Συγκλονιστικά στιγμιότυπα από τη σύγκρουση στον αέρα.

Δυο ελικόπτερα της αεροπορίας ναυτικού της Μαλαισίας συγκρούστηκαν τη Δευτέρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα μέλη των πληρωμάτων τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο δυτικό τμήμα της μαλαϊκής χερσονήσου, ανακοίνωσε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του ασιατικού κράτους.

Το ένα από τα δύο ελικόπτερα τύπου HOM M503-3 στο οποίο επέβαιναν επτά άτομα συνετρίβη σε γήπεδο, ενώ το δεύτερο, τύπου Fennec M502-6 με τρεις επιβάτες έπεσε σε πισίνα που βρισκόταν στην περιοχή.

«Τα δυο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 10 θυμάτων από το ιατρικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων», είπε ο Σουχάιμι Μοχάμαντ Σουχάιλ, αξιωματούχος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης πυρκαγιών, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της υπηρεσίας.

At least 10 people k1lled when two military helicopters collided midair in Lumut, #Malaysia. pic.twitter.com/gR45qrwjVZ — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) April 23, 2024

2 military helicopters crash after mid-air collision in #Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/uKiut8MZ27 — Prashant Pandey (@tweet2prashant) April 23, 2024

