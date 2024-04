Κοινωνία

Σωφρονιστικός συμμετείχε σε κύκλωμα που διακινούσε κινητά και ναρκωτικά σε φυλακή (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με δράση εντός σωφρονιστικού καταστήματος με τη συμμετοχή σωφρονιστικού υπαλλήλου.

«Πλούσια» ήταν η δράση κυκλώματος διακίνησης κινητών τηλεφώνων και ναρκωτικών σε φυλακή της χώρας. Το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και σωφρονιστικός υπάλληλος δρούσε με άνεση και κέρδη μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Επικεφαλής του ήταν έγκλειστος, ο οποίος απολάμβανε προνόμια και κινείτο με άνεση μέσα στη φυλακή. Οι Αρχές βρήκαν στην κατοχή των συλληφθέντων κινητά, ναρκωτικά, ασύρματο και χρηματικό ποσό από τα κέρδη τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου -5- άτομα, εκ των οποίων -1- σωφρονιστικός υπάλληλος και -2- έγκλειστοι, για διακίνηση κινητών τηλεφώνων και ναρκωτικών ουσιών σε Κατάστημα Κράτησης.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση πρωινές ώρες της Κυριακής 21 Απριλίου 2024, όπου συνελήφθησαν οι -5- εμπλεκόμενοι, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ακόμη -1- άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία υπαλλήλου, πλαστογραφία και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση των νόμων περί αθλητισμού και περί όπλων και των νόμων για τις άδειες κεραιών και την εισαγωγή και διάθεση κινητών σε καταστήματα κράτησης.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με άτομο που εισάγει ναρκωτικά σε κατάστημα κράτησης, κατόπιν «παραγγελιών» από έγκλειστους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη δικτύου εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συσκευών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, με απώτερο σκοπό την πώληση τους σε κρατούμενους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), προέκυψε ότι 46χρονος έγκλειστος, εκμεταλλευόταν τη θέση όπου απασχολούνταν, εντός του Καταστήματος Κράτησης, ενώ παράλληλα διατηρούσε κομβικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, αναθέτοντας την αναζήτηση ή παραλαβή της εκάστοτε παραγγελίας στο δίκτυο που είχε αναπτύξει.

Μάλιστα, κατείχε κινητό τηλέφωνο εν γνώσει του συλληφθέντα σωφρονιστικού υπαλλήλου, μέσω του οποίου γνώριζε τις υπηρεσίες (ημέρες, πρόσωπα, σημεία) στο Κατάστημα Κράτησης και ειδικότερα στην πύλη που αποτελεί το σημείο ελέγχου των επισκεπτών. Επίσης είχε άμεση πληροφόρηση για ενδεχόμενες έρευνες στο Κατάστημα, στους χώρους του οποίου κινούταν ελεύθερα, ακόμα και σε ώρες που οι υπόλοιποι κρατούμενοι βρίσκονταν σε περιορισμό.

Βασικοί υποστηρικτές του εν λόγω δικτύου ήταν οι δύο ιδιώτες (43χρονη και 24χρονος) συλληφθέντες, καθώς η πρώτη, κατείχε τον ρόλο του βασικού εισαγωγέα μέσω επισκεπτηρίων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα και ο δεύτερος ήταν επιφορτισμένος, με την εύρεση και προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών.

Από τη δράση τους, η οποία ήταν αδιάλειπτη, αποκόμιζαν μεγάλα κέρδη αφού διακινούσαν το «εμπόρευμά» τους σε τιμές πολλαπλάσιες σε σχέση με αυτές εκτός της φυλακής (ενδεικτικά η τιμή πώλησης των κινητών κυμαινόταν από 500 έως 600 ευρώ). Η πληρωμή γινόταν μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων ή μέσω λογαριασμών συνδεδεμένων με προπληρωμένες κάρτες στα στοιχεία του 46χρονου ή συγγενικών του προσώπων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν ενώ η 43χρονη επιχείρησε να εισάγει στο Κατάστημα Κράτησης, ώστε να παραδώσει - κατά το επισκεπτήριο- στον 46χρονο, 46 ναρκωτικά χάπια, τα οποία είχε επιμελώς κρυμμένα στον στηθόδεσμό της.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν σε χώρους κράτησης και σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17,7 γραμμάρια κάνναβης,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

2 smartwatch,

4 πλαστά υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας σωφρονιστικού υπαλλήλου,

πλήθος αναβολικών σκευασμάτων,

8 ασύρματοι,

3 σπρέι πιπεριού,

15.895 ευρώ,

αποδεικτικά μεταφοράς χρημάτων συνολικού ύψους -28.466- ευρώ και

1 όχημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

