Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αρνητική η Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα - Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Τι αναφέρει η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα και ποια είναι η απάντηση του ΥΠΕΞ.

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η ετήσια Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον κόσμο, σε σχεδόν 200 χώρες και εδάφη, για το έτος 2023, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας. Την Έκθεση παρουσίασε ο ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν. Κατά την παρουσίαση, εστίασε το ενδιαφέρον του σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία, το Ιράν, την Κίνα, του Σουδάν και το Αφγανιστάν, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα απολυταρχικά καθεστώτα, όπως τα χαρακτήρισε, της Κούβας και της Βενεζουέλας. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις αυτού, αλλά και στην σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Hamas στην Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν ωστόσο και θετικές αναφορές σχετικά με την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αναφορές για την βελτίωση της θέσης της κοινότητας προσώπων LGBTQI+ σε διάφορες χώρες του κόσμου με την υιοθέτηση προστατευτικής για αυτά νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα στην Εσθονία και την Σλοβενία. Η έκθεση, όπως κάθε χρόνο, χωρίζεται σε κεφάλαια ανά χώρα.

Η Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξετάζει τις πρακτικές που εφαρμόζονται ανά χώρα, καλύπτοντας διεθνώς αναγνωρισμένα ατομικά, αστικά, πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις. Το State Department υποβάλλει την έκθεση η οποία αναφέρεται σε όλες τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια και σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών στο Κογκρέσο, σύμφωνα με τον Νόμο περί Εξωτερικής Βοήθειας του 1961 και τον Νόμο περί Εμπορίου του 1974.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, στην εισαγωγή, του 46 σελίδων σχετικού κεφαλαίου, αναφέρεται ότι:

Δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, κατά τον περασμένο χρόνο. Υπήρξαν αξιόπιστες αναφορές σχετικά με τα ακόλουθα σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων: σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία κρατούμενων και μεταναστών, καθώς και αιτούντων ασύλου από τις Αρχές επιβολής του νόμου. Αδικήματα που περιλαμβάνουν βία κατά μελών εθνικών, φυλετικών ή εθνοτικών μειονοτήτων ομάδων, καθώς και αδικήματα που περιλαμβάνουν βία ή απειλή χρήσης βίας κατά λεσβίων, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανσέξουαλ, queer ή διαφυλικών ατόμων.

Η κυβέρνηση, με συνέπεια, έλαβε μέτρα για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία αξιωματούχων οι οποίοι διέπραξαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε στις δυνάμεις ασφαλείας είτε αλλού στην κυβέρνηση. Υπήρξαν, ωστόσο, καταγγελίες από μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την αποτυχία της κυβέρνησης να διερευνήσει αποτελεσματικά, ισχυρισμούς για αναγκαστικές

Η απάντηση του ΥΠΕΞ

«Η έκθεση καταγράφει, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση, καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων για τις οποίες δεν πραγματοποιείται ανεξάρτητος έλεγχος», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του σχετικά με την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

«Ακριβώς λόγω της αδιάκριτης αυτής καταγραφής, εμφανίζεται ότι σε όλες τις χώρες με ανεπτυγμένο κράτος δικαίου υφίστανται σοβαρά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ προσθέτει:

«Ιδιαίτερα σημαντικό για την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της έκθεσης είναι το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η άποψη της ελληνικής πολιτείας σε σχέση με τα αναφερόμενα θέματα».

Όπως επισημαίνεται, «αν και αναγνωρίζεται σε πολλά επίπεδα η πρόοδος σε σχέση με την προστασία δικαιωμάτων στην Ελλάδα, η έκθεση παραγνωρίζει ή και τελείως αγνοεί ρυθμιστικές παρεμβάσεις και εθνικές στρατηγικές των τελευταίων ετών για τη διασφάλιση δικαιωμάτων ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, όπως ΑμεΑ, ΛΟΑΤΚΙ και ασυνόδευτα ανήλικα».

Τονίζεται ακόμη ότι διαχρονικά, οι εκθέσεις για την Ελλάδα παρουσιάζουν ανάλογα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαιτέρως την περίοδο 2016-2019 παραθέτονταν σοβαρότατες καταγγελίες, οι οποίες σταδιακά εξέλιπαν.

«Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, εμβαθύνοντας την ουσιαστική ισότητα των πολιτών και τα ατομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής τους», καταλήγει.

«Η έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για το καθεστώς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα είναι ένα ακόμη ράπισμα για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επιβεβαιώνει δε πλήρως τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει ήδη άλλοι διεθνείς οργανισμοί για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του.

Αναφέρει ότι στην ειδική έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, περιγράφεται «με τα πλέον μελανά χρώματα» το καθεστώς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Η αξιωματική αντιπολίτευση εκφράζει θλίψη «που μια έκθεση με τόσο μεγάλη διεθνή απήχηση εμπεριέχει τόσες πολλές αρνητικές αναφορές για τη χώρα μας». Σημειώνει ότι «ωστόσο, τα προβλήματα πλέον δεν μπορούν να κρυφτούν και οι εξωραϊσμοί του μιντιακού συστήματος Μητσοτάκη δεν έχουν πλέον καμία απολύτως ισχύ», ενώ υποστηρίζει ότι «αυτό που διακυβεύεται στις εκλογές της 9ης Ιουνίου είναι η ποιότητα της Δημοκρατίας μας και η διεθνής θέση της χώρας».

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα το 2023 δεν εμφάνισε καμία πρόοδο στο μέτωπο της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αντιθέτως, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκφράζει προβληματισμό για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που είχε αναδείξει και το πρόσφατο ψήφισμα - ράπισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα». Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «ενδεικτικά, αναφέρεται στη ‘σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση' μεταναστών και κρατουμένων, σε στοχευμένη βία σε βάρος φυλετικών ή εθνοτικών μειονοτήτων και σε και εγκλήματα που περιλαμβάνουν βία ή απειλές βίας σε βάρος μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας». Προσθέτει ότι «σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκθέτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη»: «Υιοθετεί τις αναφορές της αντιπολίτευσης και των διεθνών ΜΜΕ που υποστήριξαν ότι το μοτίβο των αποδεικτικών στοιχείων εμπλέκει τις ελληνικές αρχές στη χρήση του Predator. Εστιάζει δε στα ευρήματα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που κατέδειξαν ότι τουλάχιστον 92 Έλληνες πολίτες έχουν πέσει θύματα του κακόβουλου λογισμικού. Κάνει δε ειδική μνεία στην έκθεση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα και στις ανησυχίες τους αφενός για τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων στην Ελλάδα και αφετέρου για τον κυβερνητικό έλεγχο στα Μέσα Ενημέρωσης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει επιπλέον ότι «μόνον απαρατήρητες δεν περνούν οι επισημάνσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη διαφθορά κρατικών αξιωματούχων και δημοσίων λειτουργών και για το πως οι καταδικασμένοι επίορκοι αποφεύγουν τη φυλάκιση».

