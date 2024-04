Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ερμής, η πανσέληνος, η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

“Σήμερα ο κύριος Ερμής ετοιμάζεται κατά τις 25 να μπει σε ορθή φορά, αλλά σήμερα έχουμε μία πανσέληνο την οποία θα πρέπει να προσέχουμε, γίνεται στον Ταύρο, όταν είναι σε σταθερό ζώδιο σημαίνει ότι μπορεί να διαρκέσουν τα γεγονότα, πολύ ζήλια υπάρχει”, είπε αρχικά η αστρολόγος της εκπομπής.

“Προσπαθεί η Αφροδίτη η καημένη να κάνει ό,τι μπορεί με τα συναισθηματικά και τα οικονομικά να έχουμε ελπίδες, απλώς θα πρέπει λίγο να προσέχουμε”, είπε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

