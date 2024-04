Καιρός

Καιρός - Τετάρτη: Σκόνη, λασποβροχές και άνεμοι έως 8 μποφόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα εξελιχθεί την Τετάρτη το φαινόμενο εξάπλωσης της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Που αναμένονται τοπικές βροχές. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου τις νυχτερινές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα προβλέπεται στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει τη χώρα μας βαθμιαία από το πρωί θα αρχίσει να μειώνεται. Επισημαίνεται όμως ότι αξιόλογη μείωση των συγκεντρώσεων προβλέπεται από το μεσημέρι και μετά οπότε και θα περιοριστεί στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί 7 με 8, όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά.

Στην Αττική ο καιρός θα περιλαμβάνει αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα εμφανίσει αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα ποικίλλει ανά περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένους όμβρους στα ορεινά έως τις πρωινές ώρες και σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Από το βράδυ εκ νέου στα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα το πρωί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία θα δούμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου ο καιρός θα περιλαμβάνει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Από το βράδυ και από τα δυτικά οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα δούμε αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά το πρωί νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα παρουσιαστούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 8 μποφόρ, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν σε 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 και στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξύλο στη Βουλή: Φλώρος - Γραμμένος “πιάστηκαν στα χέρια”

Ηράκλειο: Ήπιε, δεν βρήκε ταξί και πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση!

Αργεντινή: Μαζικές διαδηλώσεις για την λιτότητα (εικόνες)