Αθλητικά

Παρά-Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Λεργιός στην Μαδέιρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια επιτυχία για την ελληνική αποστολή στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

-

Το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. πεταλούδα S5, κατέκτησε ο Αλέξανδρος Λεργιός, στους αποψινούς (Τρίτη, 23/4) τελικούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Παρά-Κολύμβησης, που διεξάγεται στη Μαδέιρα.

Ακόμη δύο Έλληνες κολυμβητές συμμετείχαν στα 100μ. ύπτιο S1 με τον Δημήτρη Καρυπίδη, να τερματίζει στην 4η θέση σε χρόνο 3:07.77 και τον Νίκο Κοντου, στην 5η θέση σε χρόνο 3:48.05.

Στα 4Χ50μ. μικτή ομαδική η ελληνική τετράδα με Σταματοπούλου (ύπτιο, 54.45), Τσάκωνα (πρόσθιο, 56.51), Λεργιό (πεταλούδα, 39,72), Σφαλτό (ελεύθερο, 32.81), κατέλαβε την 4η θέση σε χρόνο 3:03.49.

Την Τετάρτη μπαίνουν στη μάχη, στα 100μ. ελεύθερο S8 ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης και η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου στα 50μ. ύπτιο S4.

Ειδήσεις σήμερα:

Κώστας Στεφανάκης: Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός

“MeToo” - ΗΠΑ: Αποζημίωση “μαμούθ” σε θύματα αθλίατρου θα πληρώσει το... FBI!

Ευρωεκλογές - Γκάλοπ: Ποιοι υποψήφιοι προηγούνται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων