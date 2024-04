Αθλητικά

Ιράν: Απαγόρευσε ξανά στις γυναίκες την είσοδο σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Ποιος ο λόγος της εκ νέου απαγόρευσης που επιβλήθηκε στις γυναίκες.

H λίγκα του Ιράν απαγόρευσε πάλι την παρουσία γυναικών στο στάδιο Yadegar Imam στην πόλη Ταμπρίζ, στην επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν, αφού τους είχε επιτρέψει την είσοδο για πρώτη φορά στις 12 Απριλίου.

«Σύμφωνα με τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν σχετικά με τις γυναίκες και την έλλειψη εγγύησης για την ασφάλεια των σεβαστών κυριών στους δρόμους που περιβάλλουν το στάδιο, οι κυρίες δεν μπορούν να γίνουν δεκτές μέχρι να εξαλειφθούν τα προβλήματα», ανέφερε η ανακοίνωση , σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

Στην πόλη Ταμπρίζ, οι γυναίκες είχαν πάρει άδεια να μπουν στο «Yadgar Imam Stadium», για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μεταξύ Κλαμπ Τράκτορ και Ζομπ Αχαν, για την 23η αγωνιστική του «Iran Pro League», που διεξήχθη στις 12 Απριλίου.

Για 40 χρόνια, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επέτρεπε στις γυναίκες να παρευρεθούν στα γήπεδα, ένα ταμπού που έσπασε το 2019 σε αγώνα Ιράν-Καμπότζης όπου παρακολούθησαν 3.500 γυναίκες, υπό την πίεση της FIFA.

Μετά από αυτή την απόφαση, οι αρχές έδωσαν σταδιακά άδεια στους συλλόγους να δέχονται γυναίκες σε αγώνες.

Η Ταμπρίζ Τράκτορ ήταν η τελευταία ομάδα που έλαβε αυτή την άδεια, η οποία διήρκεσε μόνο έναν αγώνα.

