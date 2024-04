Κοινωνία

Δολοφονία Λυγγερίδη – Καπερνάρος: Περιμένω πιέσεις για να κλείσουν στόματα…

«Η Αστυνομία δέχεται συνεχώς επιθέσεις από οπαδικούς στρατούς», υπογράμμισε ο Πάκος.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Βασίλης Καπερνάρος, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της οικογένειας του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και αρχικά εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις εξελίξεις και τις δεκάδες συλλήψεις, απονέμοντας τα εύσημα στην Αστυνομία, αλλά και τις δικαστικές Αρχές.

«Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση, έναν οπαδικό στρατό που είχε στόχο να σκοτώσει και είναι εχθρός της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά και προέβλεψε «πιέσεις για να κλείσουν στόματα».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, Δημοσθένης Πάκος, τονίζοντας ότι η Αστυνομία θα μείνει στο πλευρό της οικογένειας και θα συνεχίζει να την στηρίζει και «δεν θα αφήσουμε να κλείσει ή να ξεχαστεί η υπόθεση».

«Πρόκειται για έναν οπαδικό στρατό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι ανάλογο με αυτό που οδήγησε στη δολοφονία του Γιώργου. Η Αστυνομία δέχεται συνεχώς επιθέσεις στα γήπεδα, αλλά πάντα περνούσαν στο ντούκου», υπογράμμισε στη συνέχεια.

