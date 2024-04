Πολιτική

Νατσιός στον ΑΝΤ1: Η δήλωση Παπαδόπουλου, το σύνθημα του Αυτιά και το “θαύμα” των Ευρωεκλογών

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα''.

Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”. Ερωτηθείς για το επεισόδιο με το στέλεχος του κόμματος το οποίο χαστούκισε την βουλευτή της ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη μέσα σε εκκλησία τόνισε ότι «αστραπιαία βγάλαμε ανακοίνωση και καταδικάσαμε την επίθεση και είπαμε ότι δεν επιτρέπεται η βία ούτε μέσα ούτε έξω από την εκκλησιά».

Σχετικά με την δήλωση του βουλευτή του κόμματος Νίκου Παπαδόπουλου «Όταν παραβιάζεται και φιμώνεται η συντριπτική πλειοψηφία θα έχουμε τέτοια πράγματα. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία οι πιστοί αρχίζουν να μοιράζουν σφαλιάρες. Συγκεντρωθείτε θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε» εξήγησε ότι «Ο κ Παπαδόπουλος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και δεν έκανε καμία παρόρμηση.

Ο κ Παπαδόπουλος πριν κάνει την δήλωση είχε μιλήσει για τον διχασμό που έφερε η κυβέρνηση μέσω του νομοσχέδιου για τα ομόφυλά ζευγάρια

Λίγα δευτερόλεπτα μετά ερωτηθείς αν το καταδικάζει αυτό και απάντησε ότι καταδικάζουμε την βία

Είναι κοινωνική περιγραφή η δήλωση του Παπαδόπουλου».

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Νατσιός είχε αναφέρει ότι ‘’κάποιοι βουλευτές ξεθάρρεψαν’’. Ερωτηθείς τι εννοούσε με την δήλωση αυτή απάντησε ότι «όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια κάποιοι βουλευτές δεν εμφανίζονταν στην εκκλησιά. Τώρα έχει αλλάξει αυτό γι’ αυτό είπα ξεθάρρεψαν».

Σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με την εργαλειοποίηση της πίστης δήλωσε ότι «η πίστη δεν έχει κομματική χρεία. Αυτή η περίοδος μου θυμίζει την προεκλογική περίοδο που μας έλεγαν ότι εργαλειοποιούμε την πίστη».

Οι βουλευτές της Νίκης συμπλήρωσε δεν είναι πιο συνεπείς στην πίστη και την εκκλησία από τους άλλους βουλευτές που ψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, «η εκκλησιά δεν εκδικείται.Είμαστε πιο συνεπείς προς το ευαγγέλιο εμείς που δεν ψηφίσαμε».

Συνέχισε λέγοντας «Δεν έχω συναντήσει ιερέα ομοφυλόφιλο. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για την εκκλησία. Ούτε μπορώ να πω ότι όσοι πιστεύουν να ψηφίσουν εμάς.

Τι μας κάνει να είμαστε Έλληνες; Η κοινή γλώσσα και πίστη τα έθη και τα έθιμα. Αυτά έχουν αλλάξει πλέον».

Ερωτηθείς για τις σχέσεις που έχει η Νίκη με τα άλλα κόμματα απάντησε ότι «Έχουμε αβυσσαλέα ιδεολογική διαφορά με τους Σπαρτιάτες.

Διαφωνούμε με την ακύρωση της λαϊκής ετυμηγορίας με δικαστική απόφαση.

Και γι’ αυτό εμείς δεν θέλουμε έδρα που δεν μας έχει δώσει ο λαός.

Δεν μπορώ να δώσω ταμπέλα στους Σπαρτιάτες. Μιλάω μόνο για την Νίκη».

Συνέχισε αναφερόμενος στις αναφορές περί εργαλειοποίησης της πίστης λέγοντας ότι «Δεν άκουσα κανέναν να την πέφτει στον κ. Αυτιά σχετικά με το σύνθημα Πατρίς Θρησκεία Οικογένεια που χρησιμοποιεί. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση;».

Σχετικά με τον νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια υποστήριξε ότι «έρχεται σε αντίθεση και με το Σύνταγμα και με τον νόμο του Ευαγγελίου».

Σχετικά με τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου είπε «Στις εκλογές του Ιουνίου είμασταν ανύπαρκτοι και κάναμε την έκπληξη έτσι και τώρα θα γίνει το θαύμα και θα φτάσουμε το 10%»

