ΝΒΑ – Μπακς: Ήττα από τους Πέισερς απόντος του Αντετοκούνμπο

Η Ιντιάνα επικράτησε μέσα στο Μιλγουόκι και έφεραν στα ίσια τη σειρά, παίρνοντας το πλέον το πλεονέκτημα της έδρας.

Η Ιντιάνα εμφανίστηκε βελτιωμένη στο Game 2 της σειράς με τους Μπακς, κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Μιλγουόκι με 125-108 και έκανε το break στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs στην ανατολική περιφέρεια του ΝΒΑ.

Με αυτήν την νίκη, οι Πέισερς σταμάτησαν ένα σερί 10 ηττών στα playoffs που άρχισε με την ήττα στον 7ο αγώνα από το Κλίβελαντ σε μια σειρά του πρώτου γύρου του 2018. Η ομάδα της Ιντιάνα ηττήθηκε με το ίδιο σκορ (4-0) τη σεζόν 2018/19 από τη Βοστώνη και τη σεζόν 2019/20 από το Μαϊάμι.

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στην Ιντιάνα με το επόμενο ματς να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (ξημερώματα 27ης Απριλίου στις 00:30 για Ελλάδα).

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Πασκάλ Σιάκαμ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους (16/23 σουτ), 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από εκεί και πέρα σταθερή απόδοση είχαν οι Μάιλς Τέρνερ με 22 πόντους και Άντριου Νέμχαρντ με 20 πόντους ενώ ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον είχε 12 πόντους και 12 ασίστ.

Για τα «ελάφια», που αγωνίσθηκαν και πάλι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σημείωσε 34 πόντους (26 στο πρώτο ημίχρονο) ενώ 22 πόντους με 6/7 τρίποντα είχε ο Μπρουκ Λόπεζ. Ο Κρις Μίντλετον είχε 15 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις είχε 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

