Γκράινερ: Σκέφτηκα την αυτοκτονία στις ρωσικές φυλακές

Η Αμερικανίδα δις Ολυμπιονίκης μίλησε για την περιπέτεια της, όταν συνελήφθη και φυλακίστηκε στη Ρωσία.

Η Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, αποκάλυψε ότι σκέφθηκε να αυτοκτονήσει, ούσα επί εννέα μήνες κρατούμενη στις φυλακές της Ρωσίας το 2022.

Η Γκράινερ συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ρωσία έχοντας στην κατοχή της μια συσκευή ατμίσματος και ένα υγρό που περιείχε κάνναβη, ένα απαγορευμένο προϊόν στην χώρα που την φιλοξενούσε ως αθλήτρια και στην συνέχεια καταδικάσθηκε σε εννέα χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, απελευθερώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC, η 33χρονη παίκτρια αισθάνθηκε «λιγότερο από ανθρώπινη», στην φυλακή, ενώ ερωτηθείσα εάν σκέφθηκε να βάλει τέλος στην ζωή της, η Γκράινερ απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

«Ναι, δεν πίστευα ότι ήμουν ικανή να αντέξω αυτό που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Το στρώμα είχε μια τεράστια κηλίδα από αίμα, δεν είχα σαπούνι ή χαρτί υγείας. Φοβόμουν για όλα όσα θα μπορούσαν να μου συμβούν, έμπαινα στο άγνωστο».

Το ABC δημοσίευσε εχθές (23/4) αποσπάσματα από την συνέντευξη, που θα μεταδοθεί την 1η Μαΐου, ενώ η Γκράινερ θα εκδώσει τον επόμενο μήνα ένα βιβλίο για την περιπέτεια της, με τίτλο «Επιστρέφοντας στο σπίτι».

Δις Ολυμπιονίκης (2016 και 2021), η Γκράινερ συμμετείχε στο τελευταίο προπονητικό καμπ της Team USA στις αρχές Απριλίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν το ερχόμενο καλοκαίρι (26 Ιουλίου-11 Αυγούστου) στο Παρίσι.

Έντονη προσωπικότητα της LGBT+ κοινότητας, η παίκτρια της ομάδας των Φοίνιξ Μέρκιουρι, είναι εννέα φορές All-Star, έχει δηλώσει ότι δεν θα αγωνισθεί ποτέ ξανά στο εξωτερικό, εκτός από μια πιθανή συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.