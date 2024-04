Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Διανομέας δέχεται άγρια επίθεση στη μέση του δρόμου (βίντεο)

Σοκαριστικό είναι το βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο διανομέας την ώρα που περιμένει στο φανάρι, ένας άνδρας να του ρίχνει μπουνιές στο πρόσωπο.

Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει ρατσιστική επίθεση σε βάρος ενός διανομέα σε δρόμο, στον Άγιο Δημήτριο. Στις εικόνες φαίνεται ένας άνδρας να έχει πλησιάσει τον διανομέα που είναι στο μηχανάκι και φορά το κράνος του και να τον γρονθοκοπά άγρια.

Όπως καταγγέλλει η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ):

«Tην Δευτέρα 22/4 γύρω στις 10.30μμ ο μετανάστης εργάτης Σ.Α. 36 ετών βρέθηκε ενω εργάζονταν με την μηχανή του στη περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Τον προσπέρασε ένας οδηγός αυτοκινήτου SMART χρώματος λευκού με σβηστά φώτα και με επικίνδυνο ζιγκ ζαγκ κόβοντας του τον δρόμο. Όταν ο διανομέας του φώναξε “άναψε τα φώτα σου” τότε αυτός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε φωνάζοντας “Ελα Πακιστανέ, εδώ να ανάψω τα φώτα μου; γ@@@ το Πακιστάν, γ@@@ το @@@@ της μάνας σου”. Τον χτυπούσε με γροθιές εμφανώς εκπαιδευμένου στο μποξ.

Η παρέμβαση περαστικών εμπόδισε τα χειρότερα καθώς παρευρισκόμενοι παρατήρησαν ότι είχε επάνω του μαχαίρι.

Η Ομάδα ΔΙΑΣ έφτασε σε 15 λεπτά αφού το φασιστοειδές απομακρύνθηκε. Όμως τα στοιχεία του αυτοκινήτου του καθώς και βίντεο δόθηκε επι τόπου στην ομάδα ΔΙΑΣ η οποία είπε στον Σ.Α. ότι η καταγγελία του θα βρίσκονται στο 4ο όροφο της ΓΑΔΑ.

Ο διανομέας προχώρησε σε καταγγελία στο Τμήμα ρατσιστικής Βίας της Αστυνομίας».

