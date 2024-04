Πολιτική

Ξύλο στη Βουλή: Ο Φλώρος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ

Όλες οι εξελίξεις μετά από το επεισόδιο χειροδικίας που συνέβη στους διαδρόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την επίθεση του Κωνσταντίνου Φλώρου εναντίον του Βασίλη Γραμμένου η οποία, σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης 24.04 στους διαδρόμους του κοινοβουλίου.

Εκτός της 15θήμερης αποπομπής του κ. Φλώρου από συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία, ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας κίνησε επίσης άμεσα τις διαδικασίες για σύλληψη του βουλευτή, καθώς ως γνωστόν η βουλευτική ασυλία δεν καλύπτει τα αυτόφωρα διωκόμενα κακουργήματα. Έτσι ακολούθησαν, στάδια της διαδικασίας πανομοιότυπα με εκείνα που διεκπεραιώνονται για κάθε πολίτη: Ο κ. Φλώρος με εντολή Προέδρου, συνελήφθη από τη Φρουρά της Βουλής, μέσα στο χρονικό πλαίσιο το αυτοφώρου, παραδόθηκε από τη Φρουρά στην ΕΛΑΣ και μετήχθη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, όπου σχηματίζεται δικογραφία.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα ο Κωνσταντίνος Φλώρος θα παραπεμφθεί με την κατηγορία της κακουργηματικής σωματικής βλάβης κατά βουλευτή. Συγκεκριμένα με το άρθρο 157 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει ότι «όποιος με βία η απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκάσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία, τη Βουλή, τη Βουλή την κυβέρνηση ή μέλος τους σε εκτέλεση παράλειψη η ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά, καθώς και όποιος βιαιοπραγεί εναντίον τους, άρα και της Βουλής, κατά την άσκηση καθηκόντων τους, τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη».

Όπως είπε ο κ. Τασούλας στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει βιαιοπραγία κατά την άσκηση καθηκόντων. «Το οπλοστάσιο του Κανονισμού της Βουλής δεν είχε την φαντασία να σκεφτεί ότι μπορεί να έρθει εδώ εκλεγμένο μέλος της Βουλής το οποίο θα χειροδικήσει σε άλλο μέλος. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Θα επεκτείνουμε την φαντασία μας και σε αυτές τις εκδοχές», είπε σε νέα του παρέμβαση μετά τα όσα πρωτοφανή συνέβησαν.

«Έδωσα εντολή στην φρουρά της Βουλής, να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών και να εξηγηθεί με βάση τα πραγματικά περιστατικά, ότι στοιχειοθετείται κατά τη γνώμη μας η περίπτωση της δεύτερης εκδοχής του άρθρου 157, η εκδοχή της βιαιοπραγίας, εναντίον μέλους του κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ώστε να μη θεωρηθεί ότι προστατεύεται από την βασιλεία που είναι για πλημμελήματα αλλά όχι αυτόφωρα κακουργήματα βάσει του Συντάγματος», τόνισε.

Τι ζούμε πάλι...

Επεσε άγριο ξύλο στην Ελληνική Βουλή!

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών Κωνσταντίνος Φλώρος γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο. pic.twitter.com/oD3esbLpn2 — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) April 24, 2024

Ο πρώην βουλευτής των "Σπαρτιατών", Κ.Φλώρος, γρονθοκόπησε μέσα στην ολομέλεια της Βουλής,τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Β.Γραμμένο.



Είσαστε μια ωραία ατμόσφαιρα,είσαστε... pic.twitter.com/XFtmzYOMJn — Nikos Appelaios (@NAppelaios) April 24, 2024

Τα κόμματα για την επίθεση

Για το συμβάν τοποθετήθηκαν άμεσα τα περισσότερα από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε: «Τα όσα συνέβησαν στην Βουλή σήμερα είναι απαράδεκτα και αχαρακτήριστα και δεν συνάδουν με το Δημοκρατικό πολίτευμα. Βουλευτές μετέτρεψαν σε ρινγκ χώρους του Κοινοβουλίου και αρχηγός κόμματος απειλεί, εμμέσως πλην σαφώς, βουλευτές, προειδοποιώντας τους να μην πάνε στις εκκλησίες το Πάσχα. Οι βιαιοπραγίες, οι πρακτικές των άκρων και η χυδαία ρητορική λαϊκισμού, μας γυρίζουν σε εποχές που η χώρα έχει αφήσει πίσω της ανεπιστρεπτί και η κοινωνία έχει συνολικά απορρίψει. Οφείλουμε, ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία να στεκόμαστε απέναντι -και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε- σε όλες αυτές τις λογικές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος του γκρεμού. Είμαστε απέναντι στη βία, απέναντι στα φαινόμενα εκχυδαϊσμού της Δημοκρατίας, απέναντι σε τραμπουκισμούς και απειλές».

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα και κατηγορηματικά τον ξυλοδαρμό του βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης», Βασίλη Γραμμένου, από τον πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών», Κωνσταντίνο Φλώρο, έξω ακριβώς από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Το πρωτοφανές και αδιανόητο αυτό περιστατικό καταδεικνύει την περιφρόνηση των ακροδεξιών μορφωμάτων για το κοινοβούλιο και υπενθυμίζει εμφατικά τον κίνδυνο που συνιστά για τη Δημοκρατία μας η ανοχή στη ρητορική μίσους και τον τραμπουκισμό. Εντός και εκτός Βουλής. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να υψώσουν τείχος αλληλεγγύης και σεβασμού απέναντι στις προκλήσεις των ακροδεξιών που θέλουν να μετατρέψουν σε ζούγκλα τη Βουλή και την ελληνική κοινωνία?».

Σε παρέμβασή του στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης σημείωσε: «Το ΚΚΕ δεδομένα καταδικάζει τους τραμπουκισμούς, που έφτασαν μέχρι και σε ξυλοδαρμό, θυμίζοντας όμως ότι δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αναφερόμενος τόσο στην ναζιστική Χρυσή Αυγή, αλλά και παλιότερα σε περιόδους της ΕΡΕ όπου έπεφτε ξύλο μέσα στην Βουλή. Τα περιστατικά αυτά δείχνουν το ποιόν αυτών που τα κάνουν. Το ΚΚΕ έχει καταδικάσει από την πρώτη στιγμή την βιαιοπραγία κατά βουλευτού της ΝΔ σε εκκλησία. Αποδεικνύεται ότι οι φασιστικές ή κρυπροφασιστικές οργανώσεις, στην Ελλάδα και διεθνώς, δεν αντιμετωπίζονται νομικά ή νομικίστικα, αλλά μόνο ο λαός μπορεί και πρέπει να τους τσακίσει και να τους στείλει στα σκουπίδια, εκεί όπου ανήκουν. Θυμίζω την πρώτη δήλωση του μπροστινού των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα που είχε πει “Ευχαριστούμε τον Κασιδιάρη για την βοήθεια στις εκλογές”. Τι άλλο έπρεπε να γίνει; Να βάλει μπλούζα με τη φωτογραφία του; Αποδεικνύεται ότι η ακροδεξιά είναι εφεδρεία του συστήματος, όπως η Τζώρτζα Μελόνι, η ακροδεξιά φασίστρια που κυβερνάει και εφαρμόζει όλες τις αποφάσεις της ΕΕ. Την ακροδεξιά και τον φασισμό τους ανέστησε η ΕΕ, με την αναθεώρηση της Ιστορίας και τον αισχρό αντικομμουνισμό. Είναι απαράδεκτος ο “διαγωνισμός” που γίνεται απέναντι στους ανθρώπους που είναι Χριστιανοί, με ορισμένα κόμματα να προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν την πίστη και να την χρησιμοποιήσουν για πολιτικά οφέλη. Οι εκλογές πρέπει να είναι πεδίο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης».

Η Νέα Αριστερά επισήμανε: «Ενώ πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και αναμένονται οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης τόσο για την ανακήρυξη του συνδυασμού των “Σπαρτιατών” στις ευρωεκλογές, όσο και για την ίδια τη νομιμότητα της παρουσίας του εν λόγω κόμματος στην ελληνική Βουλή, η κατάσταση εκτραχύνεται. Το επεισόδιο ξυλοδαρμού του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου από τον ανεξάρτητο πλέον αλλά εκλεγμένο με τους “Σπαρτιάτες” Κωνσταντίνο Φλώρο δεν είναι πρωτοφανές. Αντίθετα, θυμίζει τα έργα και τις ημέρες της πάλαι ποτέ Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο. Ο τσαμπουκάς, η βία, η χυδαία και προκλητική συμπεριφορά δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αυθόρμητα περιστατικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο η άκρα δεξιά και ο φασισμός προβάλλουν προς την κοινωνία μια εικόνα δύναμης και αντισυστημικότητας. Τα προοδευτικά και δημοκρατικά κόμματα οφείλουν κάτι περισσότερο από την απερίφραστη καταδίκη τέτοιων συμβάντων. Οφείλουν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, πρωτίστως πολιτικά, να προστατεύσουν τη δημοκρατία και να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ακροδεξιάς και των ιδεών της στην ελληνική κοινωνία. Να μην είναι ούτε το κοινοβούλιο, ούτε η κοινωνία μας πεδίο δράσης για την ακροδεξιά και τα φασιστικά μορφώματα. Ως εδώ. Η Νέα Αριστερά συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις της στον αγώνα αυτό και περιμένει η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου να αποκλείσει το φασιστικό μόρφωμα των “Σπαρτιατών” από τις επικείμενες ευρωεκλογές».

Ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας δήλωσε: «Πολύ τραγικό και απαράδεκτο περιστατικό. Το καταδικάζουμε απερίφραστα. Καταδικάζουμε την κάθε μορφή βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται. Ιδίως σε αυτό τον ιερό χώρο που τον σεβόμαστε και αγαπάμε. Συμφωνούμε με τον κ. Τασούλα ώστε να μην υπάρχουν τέτοια άθλια περιστατικά εδώ μέσα».

Η Νίκη σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε: «Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ καταδικάζει απερίφραστα το σημερινό περιστατικό τραμπουκισμού το οποίο έλαβε χώρα εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Κάθε πράξη βίας απάδει προς το κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό ήθος της Πατρίδας μας. Καταγγέλουμε όμως και τη ΝΔ γιατί επιχειρεί να τσουβαλιάσει όλους τους πολιτικούς της αντιπάλους και να τους απαξιώσει ισοπεδωτικά βάζοντας τους την ταμπέλα των “ακραίων”. Οι Έλληνες πολίτες έχουν κρίση και ξέρουν ποιες είναι οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις στον τόπο, ποιες οι ακραίες και ποιοι οι υποκριτές».

Ελληνική Λύση: η επίθεση στον Γραμμένο, ήταν ένα καλά στημένο επεισόδιο

Η Ελληνική Λύση, το κόμμα που είναι βουλευτής ο αποδέκτης της επίθεσης, Βασίλης Γραμμένος, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

"Η αήθης επίθεση του ανεξάρτητου βουλευτή των Σπαρτιατών στον βουλευτή της Ελληνική Λύσης, ήταν ένα καλά στημένο επεισόδιο, το οποίο σπεύδει να εκμεταλλευτεί η βιαιοπραγούσα καθημερινά εναντίον του ελληνικού λαού κυβέρνηση.

Απόδειξη της στημένης επιχείρησης είναι:

ο ίδιος ο κατηγορούμενος για κακούργημα, μετά το συμβάν έκανε άσεμνες χειρονομίες εναντίον του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου μέσα στο κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα να τον αποβάλει ο Πρόεδρος της Βουλής από την Ολομέλεια. Για τη ΝΔ παραμένει αδιάφορο το γεγονός πως ο ίδιος ο πρόεδρος της βουλής έκανε λόγο για κτηνωδία, χυδαία και βάρβαρη επίθεση του κατηγορούμενου για κακούργημα, που επιχειρεί να μεταβάλει το θύμα σε θύτη! Βασικός κανόνας της δικαιοσύνης: «ένοχος, ένοχον ου ποιεί» – ισχύει και για τον κατηγορούμενο, αλλά και για τη ΝΔ που ασκεί συνεχώς βία εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας με την ακρίβεια και την στεγαστική κρίση.

Η Ελληνική Λύση, ταγμένη να προασπίζεται τα εθνικά και κοινωνικά συμφέροντα, παραμένει προσηλωμένη στον πολιτικό αγώνα για την πατρίδα και τους Έλληνες. Για το συγκεκριμένο «τραμπούκικο» περιστατικό, η ΝΔ και οι συνοδοιπόροι της, επιχειρούν εις βάρος του βουλευτή μας, να εξομοιώσουν τους θύτες με το θύμα, προκειμένου να ανακόψουν την απήχηση του κόμματός μας, εν όψει των ευρωεκλογών. Αυταπατώνται!

Στις 9 Ιουνίου οι Έλληνες πολίτες θα δώσουν την ηχηρή απάντησή τους στην παραπληροφόρηση και σε όλους εκείνους που ευθύνονται για την ακρίβεια και τον κοινωνικό εκφυλισμό!"

