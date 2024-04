Οικονομία

Μεγάλη Τετάρτη: Δεμένα τα πλοία λόγω της απεργίας της Πρωτομαγιάς

Ποιες ακριβώς ώρες θα ισχύσει η απεργία. Πώς θα επηρεάσει τις αναχωρήσεις των εκδρομέων του Πάσχα.

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία την Μεγάλη Δευτέρα 01.05, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε την συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική και πανεργατική 24ωρη απεργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς την οποία προκήρυξε η ΓΣΕΕ.

Η απεργία, η οποία αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων πανελλαδικά, θα αρχίσει στις 00.00 ώρα τη νύχτα της Μ. Τρίτης 30.04 προς Μ. Τετάρτη 01.05, και θα λήξει στις 23.59 τη νύχτα της Μ. Τετάρτης 01 προς Μ. Πέμπτη 02.05 .

«Οι Ναυτεργάτες για άλλη μια φορά αποτίουν και φέτος φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στην εμβληματική ημέρα που άλλαξε στην κυριολεξία τον ρου της ιστορίας και είναι ταυτισμένη και συνυφασμένη με τους πολύμορφους αγώνες όλων των Εργαζομένων στην Χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η συνδικαλιστική οργάνωση των ναυτικών και συνεχίζει:

«Η ΠΝΟ ζητεί την απορρόφηση όλων των ανέργων ναυτικών, την εξάλειψη της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και την άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων.

Επισημαίνει επίσης ότι πρέπει επιτέλους να τεθεί φραγμός στη συνεχή παραβίαση των νόμιμων ωραρίων και ορίων απασχόλησης των Ναυτικών, να καταργηθούν άμεσα οι μειωμένες οργανικές συνθέσεις και να καθιερωθούν νέες που να ανταποκρίνονται πραγματικά στις σύγχρονες ανάγκες.

Επίσης, κρίνει ως επιβεβλημένη και άμεση την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης».

