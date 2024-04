Πολιτική

Ομόφυλα Ζευγάρια: Κόντρα Πλεύρη - Βελόπουλου για τους βουλευτές στις εκκλησίες

Τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για την παρουσία βουλευτών που υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια σε ναούς. Η απάντηση Πλεύρη και η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ.

Για αντικοινοβουλευτική και αντιχριστιανική τοποθέτηση του Κυριάκου Βελόπουλου έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, μετά τη «νουθεσία» όπως την αποκάλεσε, του κ. Βελόπουλου προς τους βουλευτές της ΝΔ, που ψήφισαν υπέρ του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, να μη πάνε στην εκκλησία.

Πρόκειται για στάση που αποτελεί αποδοχή πράξεων βίας και στοχοποίησης βουλευτών και δεν την αποδεχόμαστε από ανθρώπους που εμπορεύτηκαν, δήθεν επιστολές του Χριστού είπε ο κ. Πλεύρης.

Από την πλευρά του ο κ. Βελόπουλος είπε ότι ο ίδιος δεν πουλούσε νανογιλέκα για τον καρκίνο. Επίσης του ζήτησε να πει μια κουβέντα για τον πατέρα τού βουλευτή Καλλιάνου που ταλαιπωρείται και από δική του αβλεψία, ως πρώην υπουργός Υγείας.

"Πυρά" σε Βελόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Μερικά μόλις 24ωρα μετά την αποτρόπαιη πράξη βίας σε βάρος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από (πρώην, πλέον) στέλεχος του σκοταδιστικού κόμματος ”Νίκη”, ο πρόεδρος της ακροδεξιάς ”Ελληνικής Λύσης”, Κυριάκος Βελόπουλος, φαίνεται ότι ζήλεψε τη δόξα της ομοϊδεάτισσάς του η οποία προέβη στον τραμπουκισμό», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ειδικότερα ότι ο κ. Βελόπουλος «προειδοποίησε» βουλευτές και υπουργούς που ψήφισαν τον νόμο για την ισότητα στον γάμο να μην «διχάσουν το χριστεπώνυμο πλήθος πιάνοντας στασίδι στις εκκλησίες», διότι δεν μπορούν «να έχουν απαίτηση να εισέρχονται στον οίκο του Κυρίου». Σχολιάζει ότι «χρίζοντας τον εαυτό του ”πορτιέρη” στην πίστη, ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος επιχειρεί επί της ουσίας να απαγορεύσει την είσοδο στις εκκλησίες σε όσους «τόλμησαν» να πράξουν το αυτονόητο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι έτσι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δικαιολογεί «από τώρα νέα περιστατικά προπηλακισμών και χειροδικίας», πως διεκδικεί για τον ίδιο και το κόμμα του «την αποκλειστικότητα στη θρησκευτική πίστη και έκφραση» και ότι «γνωρίζει ότι έτσι υποδαυλίζει το μίσος και την ένταση, τη στιγμή που προέχει η καταδίκη του τραμπουκισμού και του σκοταδισμού».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «αυτό έκανε πάντα η Ακροδεξιά: χυδαία καπηλεία των συναισθημάτων του ελληνικού λαού, ακόμα κι αν αυτό οδηγεί σε ατραπούς βίας και διχασμού». Σημειώνει ότι «όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση ώστε να απομονώσουν τη μισαλλοδοξία και την καλλιέργεια του μίσους, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Ακροδεξιά και τις δυνάμεις του φασισμού: δεν θα γυρίσουμε ποτέ ξανά στο σκοτεινό παρελθόν της καχεκτικής δημοκρατίας και του φόβου».

