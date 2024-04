Οικονομία

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ολοκλήρωση αιολικών πάρκων 40 MW στη Δυτική Μακεδονία

Στο cluster αιολικών πάρκων στην Δυτική Μακεδονία, προστέθηκε το αιολικό πάρκο στο “Κουκούλι”.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες, «Δυναμικά προχωρά η οργανική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα ολοκληρώνονται συνεχώς και προστίθενται στα υφιστάμενα έργα ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος περίπου 1,5GW. Μέσα στο Α΄ τρίμηνο 2024, τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο μέρος του συμπλέγματος αιολικών πάρκων ΚΟΥΚΟΥΛΙ-ΔΟΥΚΑΣ στη Δυτική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, τέθηκε σε λειτουργία, αφού ολοκληρώθηκε και η σύνδεση με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το αιολικό πάρκο «Κουκούλι», στην ευρύτερη περιοχή της Σιάτιστας.

Το έργο, εγκατεστημένης ισχύος 13,5MW αποτελείται από τρεις ανεμογεννήτριες των 4,5ΜW οι οποίες αναμένεται να παράγουν ενέργεια 38 GWh ετησίως, αποτρέποντας παράλληλα την εκπομπή περίπου 22.000 τόνων CO2.

Εκτός από τον αιολικό σταθμό «Κουκούλι», το cluster αιολικών πάρκων στη Δυτική Μακεδονία αποτελείται και από το αιολικό πάρκο «Δούκας», κοντά στην Κλεισούρα Καστοριάς.

Με εγκατεστημένη ισχύ 26MW από 5 ανεμογεννήτριες των 5,2MW, ο σταθμός «Δούκας» αναμένεται να παράγει 68 GWh ετησίως και να αποτρέπει με τη λειτουργία του την εκπομπή περίπου 39.500 τόνων CO2.

Οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και η λειτουργία του αναμένεται πριν το τέλος του έτους. Η κατασκευή των δύο αιολικών πάρκων ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022.

Με νέα έργα ΑΠΕ ισχύος περίπου 1,8 GW υπό κατασκευή αυτή τη στιγμή, η ΔΕΗ προχωρά δυναμικά στον πράσινο μετασχηματισμό της μέσω της 100% θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Ανάμεσα στα μεγάλα έργα ΑΠΕ που κατασκευάζονται είναι και το φωτοβολταϊκό έργο-σταθμός ισχύος 550MW, χωροθετημένο εντός των παλαιών λιγνιτωρυχείων της ευρύτερης περιοχής της Πτολεμαΐδας και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη».

