Μητσοτάκης για “Αιγίς”: Δεν υπάρχει περιθώριο για αδράνεια ή εγκληματική αδιαφορία

Τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρουσίαση του προγράμματος "Αιγίς" για την πολιτική προστασία.

«Η κρίση δυστυχώς είναι ήδη παρούσα απειλώντας ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κλιματική κρίση μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το πρόγραμμα «Αιγίς».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ακραία φαινόμενα της εποχής σημειώνοντας πως τίποτα δεν θα είναι όπως χθες και πως είναι υποχρέωσή μας να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. «Η πρόληψη, η καταστολή και η αποκατάσταση γίνονται αναγκαίο τρίπτυχο έχοντας προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τους αφανείς ήρωες της πρώτης γραμμής που σβήνουν πυρκαγιές, που σώζουν ζωές στις πλημμύρες, που παρεμβαίνουν μετά από κάθε σεισμό και με αυτοθυσία δίνουν όλες τις μάχες.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε ξεχωριστά τους εθελοντές και σημείωσε πως η εμπειρία των περασμένων ετών μας δίνει δύναμη και γνώση για την αντιπυρική περίοδο η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Αναφέρθηκε επ΄ αυτού στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και έκανε λόγο για δύσκολη αντιπυρική περίοδο. «Στο μέτρο του δυνατού έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για να μας βρει το καλοκαίρι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένους», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε και τα στελέχη των δασικών υπηρεσιών σημειώνοντας πως είναι επιτυχία που «καταφέραμε να παντρέψουμε τις δασικές υπηρεσίες με την πυροσβεστική υπηρεσία».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στο νέο πιο αυστηρά επιχειρησιακό δόγμα με στόχο να αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές σε πρώτο χρόνο.

Μιλώντας για τις θεομηνίες που έπληξαν τη χώρα μας ο πρωθυπουργός στην ομιλία του τόνισε πως «πρόκειται για ακραία φαινόμενα που δηλώνουν ότι τίποτα δεν θα είναι όπως χθες. Είναι υποχρεωσή μας να ανατοπκριθούμε στις νέες συνθήκες», σημείωσε λέγοντας ότι πρόληψη και καταστολή έχουν ως επίκεντρο την ανθρωπινη ζωή.

«Θα ήθελα να θυμίσω ότι έχουν γίνει πιο αυστηρές οι ποινές για τους εμπρηστές, αλλά και για εκεινους που προκαλουν από αμέλεια, μπορεί η πρόθεση να τους λείπει αλλά το αποτέλεσμα είναι ολέθριο. Αξίζει να επαναλάβουμε ότι όλες οι δασικές εκτάσεις οι οποίες καίγονται κηρύσσονται αυτόματα αναδασωτέες», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την σημασία της πρόληψης και ειδικά στο πρόγραμμα antinero. «Είναι η πρώτη φορά που δαπανώνται τόσοι πόροι για προληπτικές δράσεις», ανέφερε, ενώ είπε ότι «υπάρχει ατομική ευθύνη στον καθαρισμό των οικοπέδων».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτει χρήσιμα όπλα και είμαστε στην πρώτη γραμμή δοκιμής νέων μοντέλων πρόβλεψης, είτε μιλάμε για πυρκαγιές, είτε για πλημμύρες.

«Δεν θα ακούσετε ποτέ από εμένα, ούτε από τον υπουργό, ότι είμαστε πανέτοιμοι. Ούτε ότι η πολιτική προστασία μπορεί να γίνει πεδίο πολιτικής διαμάχης. Κάνουμε το καλύτερο. Μερικές φορές η μάχη με τη φύση μπορεί να είναι άνιση», συμπλήρωσε και έφερε παράδειγμα τις εικόνες από το Ντουμπάι σημειώνοντας πως το νερό που έπεσε εκεί ήταν το 1/3 ή το ? από εκείνο που έπεσε στην κακοκαιρία Ντάνιελ.

«Δεν αντιμετωπίζουμε τη νέα πραγματικότητα με κατεβασμένα τα χέρια. Η Ελλάδα του 2024 δεν θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα του 2019 όταν η Πολιτική Προστασία ήταν περιθωριακή γραμματεία και στεγαζόταν σε ένα ετοιμόροπο κτίριο, με ανενεργό το 112. Κι όμως έχουμε κάνει μια σημαντική πρόοδο. Έχουμε αποκτήσει ένα φορέα ο οποίος έχει στιβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Είναι μια προσπάθεια που έχει τη σφραγίδα του Νίκου Χαρδαλιά και του Χρήστου Στυλιανίδη. Ένα έργο που συνεχίζει ο Βασίλης Κικίλιας με πυξίδα το πρόγραμμα «Αιγίς». Το μεγαλύτερο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που τρέχει η χώρα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η χρηματοδότησή του έρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Με αφορμή τα νέα Καναντέρ που θα πάρει η χώρα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι υποκλίνεται στους χειριστές των παλιών πυροσβεστικών αεροσκαφών και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχουμε πάρει απόφαση να πάρουμε ελικόπτερα μεσαίου τύπου, ώστε να παρεμβαίνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο πεδίο των επιχειρήσεων.

«Αυτός ο εξοπλισμός δεν θα υπήρχε αν δεν είχαμε εξασφαλίσει τα ανάλογα κονδύλια από τις Βρυξέλλες. Μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης έχει διαθέσει πόρους 36 δις ευρώ στη χώρα μας. Το μισό ποσό είναι απευθείας επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο χαμηλότοκα δάνεια. Να αντιληφθούν όλες και όλοι γιατί αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε στις 9 Ιουνίου αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Θα κριθεί ποια πολιτική δύναμη είναι ικανή να εξασφαλίσει πόρους για τη χώρα, ποια θα μπορέσει να διεκδικήσει πιο ευέλικτη κοινή αγροτική πολιτική, ποια θα διαμορφώσει τη στάση της Ευρώπης στο μεταναστευτικό. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δηλώσουν αν θέλουν η χώρα μας να παραμείνει στην τροχιά προόδου που ακολουθεί εδώ και πέντε χρόνια, μακριά από πειράματα και περιπέτειες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο ίδιος ο τίτλος της Πολιτικής Προστασίας αποκτά ένα ουσιαστικό περιεχόμενο αποτυπώνοντας την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας, ώστε ο τόπος να συνεχίσει την ανοδική του τροχιά, με την κοινωνία να βηματίζει με σιγουριά ώστε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

