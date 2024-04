Πολιτική

Φλώρος: Δίωξη για κακούργημα και προσωρινή κράτηση του βουλευτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κρατούμενος θα παραμείνει μέχρι την απολογία του ο ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος για τον ξυλοδαρμό του βουλευτή Βασιλη Γραμμένου.

-

Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για βιαιοπραγία κατά βουλευτή απήγγειλε ο Εισαγγελέας στον ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες, Κωνσταντίνο Φλώρο για την επίθεση μέσα στην Βουλή σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου.

Το σοβαρό επεισόδιο που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό του κ. Γραμμένου, ενεργοποίησε , με άμεση παρέμβαση του προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, την αυτόφωρη διαδικασία, για διάπραξη κακουργήματος και έτσι ο ανεξάρτητος βουλευτής συνελήφθη αμέσως μετά την πράξη του.

Σε βάρος του βουλευτή ασκήθηκε ποινική δίωξη με βάση το άρθρο 157 του Ποινικού Κώδικα στην κακουργηματική μορφή της πρώτης παραγράφου,που ορίζει ότι:

"Όποιος με βία ή με απειλή βίας επιβάλλει στη Βουλή ή την Κυβέρνηση ή σε μέλος τους την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά τους ,τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής πολιτικού κόμματος".

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε μετά την δίωξη στον Ανακριτή, και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη το μεσημέρι ενώ παραμένει κρατούμενος μέχρι τότε.

Σύμφωνα με δηλώσεις της συνηγόρου του κατηγορούμενου, Βάσως Πανταζή, του περιστατικού είχε προηγηθεί " χυδαία λεκτική επίθεση" του θύματος προς τον εντολέα της. Η συνήγορος αναφέρθηκε σε "δικαιολογημένη αγανάκτηση" , όπως "προβλέπεται και οριοθετείται στον ποινικό νόμο". Παράλληλα η κ. Πανταζή εκφράζοντας έκπληξη για την κακουργηματική κατηγορία σε βάρος του κ. Φλώρου , έκανε λόγο για "νομική υπερβολή" επί ενός ατυχούς προσωπικού περιστατικού.

Τo περιστατικό έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα ενόσω στην Ολομέλεια της Βουλής βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση για εξύβριση που κατέθεσε εναντίον του ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλώρου.

Ο κατηγορούμενος πριν επιτεθεί, είχε έντονο διάλογο με τον κ. Γραμμένο εντός της αίθουσας. Όταν βρέθηκαν και οι δύο εκτός της αίθουσας, ο κ. Φλώρος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργεντινή: Μαζικές διαδηλώσεις για την λιτότητα (εικόνες)

Ερντογάν - Στάινμαγερ: Η Τουρκία ζήτησε τερματισμό των αμυντικών περιορισμών

Άγιοι Ανάργυροι - Κυριακή Γρίβα: Νέα ντοκουμέντα από την δολοφονία παρουσίασε ο ΑΝΤ1 (εικόνες)