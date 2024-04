Πολιτική

Σπαρτιάτες - Άρειος Πάγος: Το σκεπτικό για τον αποκλεισμό από τις Ευρωεκλογές

Σε 86 από τις 122 σελίδες της απόφασης, αναλύονται οι λόγοι που "μπλόκαραν" τους Σπαρτιάτες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με την οποία έγινε η ανακήρυξη των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, τα οποία έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, ως βασικός λόγος αποκλεισμού του κόμματος των «Σπαρτιατών» ήταν η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των 11 βουλευτών του για συνέργεια σε εξαπάτηση εκλογέων κατά συναυτουργία. Η ποινική δίωξη σε βάρος των 11 βουλευτών ασκήθηκε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αρεοπαγητική απόφαση ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος των «Σπαρτιατών» είναι το μέλος της «Χρυσής Αυγής» Ηλίας Κασιδιάρης και οι 11 βουλευτές των «Σπαρτιατών» του «προσέφεραν στην πραγματικότητα το κόμμα τους ως μανδύα νέου πολιτικού κόμματος στον Ηλία Κασιδιάρη, διευκολύνοντάς τον να καταστρατηγήσει τους περιορισμούς εκλογιμότητας που τάσσονται από την εκλογική νομοθεσία», επισημαίνουν, μεταξύ των άλλων, οι αρεοπαγίτες.

Αναλυτικότερα, οι αρεοπαγίτες από τις 122 σελίδες της απόφασής τους οι 86 σελίδες αφορούν τους λόγους για τους οποίους κόπηκε το κόμμα των «Σπαρτιατών», εξιστορώντας την διαδρομή, τη δράση και τις δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη για το κόμμα της «Χρυσής Αυγής», αλλά και το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα μετά την ίδρυση των «Σπαρτιατών», καθώς και την καταδίκη του.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφερόμενη στις ενέργειες του Ηλία Κασιδιάρη, επισημαίνουν ότι σε όλες τις κλειστές συναντήσεις που διοργάνωσε, «μετείχε μεγάλος αριθμός επιφανών στελεχών και υποψήφιων βουλευτών της "Χρυσής Αυγής", ορισμένοι εκ των οποίων είναι και σήμερα βουλευτές του κόμματος "Σπαριάτες"».

Και προσθέτουν οι δικαστές: «Καταδεικνύεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, πραγματικός αρχηγός του κόμματος "Σπαρτιάτες", το οποίο υποκαθιστά τη "Χρυσή Αυγή" ουδέποτε αποδοκίμασε ή απεμπόλισε, έστω και κατ' ελάχιστον, την προηγούμενη - ως ηγετικό στέλεχος της "Χρυσής Αυγής" - ρητορική μίσους, τη βίαιη και ρατσιστική δράση του, στα πλαίσια του εγκληματικού μηχανισμού του ως άνω κόμματος, αντιποιούμενου τους θεσμικούς μηχανισμούς του Ελληνικού κράτους, την επιδιωκόμενη πολιτική κατάλυσης των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου και την αποδοκιμασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών, που αναγνωρίζονται από τη δημοκρατία».

Ακόμη, η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρει: «Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει ότι το κόμμα "Σπαρτιάτες", του οποίου πραγματικός ηγέτης είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος σε συνολική ποινή καθείρξεως 13 ετών και 6 μηνών για το κακούργημα της ένταξης και της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης "Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή" και την παράνομη οπλοκατοχή πυροβόλου όπλου, την οποία εκτίει, προωθεί μια πολιτική που δεν σέβεται τη δημοκρατία και στοχεύει στην αποδυνάμωση και κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του κράτους δικαίου, ιδίως με τη χρήση βίας ή την προτροπή άσκησης βίας, καθώς και τη δικαιολόγηση αυτής, την προώθηση ολοκληρωτικών ιδεολογιών, τη διάδοση ρατσιστικών και μισαλλόδοξων ιδεών και ξενοφοβίας, την επιδοκιμασία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, το μίσος κατά προσώπων και ομάδων, ενέργειες και διακηρύξεις που απειλούν την ειρηνική συμβίωση των κοινωνικών ομάδων στη χώρα. Κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω, το κόμμα "Σπαρτιάτες" πρέπει να μην ανακηρυχθεί και εντεύθεν να μη συμμετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9-6-2024».

