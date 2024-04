Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: Ισοπαλία…. “πονοκέφαλος” για τους ερυθρόλευκους

Οι Θεσσαλονικείς απομάκρυναν τις ελπίδες του Ολυμπιακού για τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για να πάρει το πρωτάθλημα, καθώς στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League «κόλλησε» στο 1-1 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Λορέν Μορόν (48’) για να «απαντήσει» άμεσα ο Ζέλσον Μαρτίνς (53’), αλλά να μην μπορούν να βρουν το γκολ της νίκης που θα τους έφερνε, τουλάχιστον, πάνω από τον τρίτο ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν πρώτοι, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αναγκάζει σε επέμβαση τον Χουλιάν Κουέστα στο 5ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα ο Στέφαν Γιόβετιτς νίκησε τον Ισπανό τερματοφύλακα, ωστόσο στο ξεκίνημα της αντεπίθεσης των φιλοξενούμενων υπήρξε φάουλ του Μάρτινς στον Κίκε Σαβέριο. Ο Ράντε Ομπρένοβιτς, μετά από παρέμβαση του VAR (Ματέι Γιουγκ και Θανάσης Κόλλιας) έκανε on field review, ακυρώνοντας το γκολ και δίνοντας κίτρινη κάρτα στον Πορτογάλο εξτρέμ του Ολυμπιακού.

Προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την αναταραχή, ο Άρης πλησίασε στο γκολ, με τους Νταβίντ Κάρμο και Βιθέντε Ιμπόρα να ορθώνουν τοίχος στις προσπάθειες των Μορόν και Σαβέριο, αντίστοιχα. Ακολούθησε ένα πεντάλεπτο πίεσης από τους Πειραιώτες, με τον Κουέστα να σταματάει το σουτ του Σαντιάγκο Έσε (21’) και την κεφαλιά του Γιόβετιτς (24’) ενώ το δοκάρι σταμάτησε τη δυνατή κεφαλιά του Ιμπόρα (25’).

Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν το ματς, χωρίς να δημιουργήσουν ή να χάσουν κάποια σπουδαία ευκαιρία, πλην ενός σουτ του Γιάννη Φετφατζίδη, ωστόσο εξίσου εύκολα κρατούσαν μακριά από την περιοχή του Κουέστα τους αντιπάλους τους. Μέχρι τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν κι έγινε μια περίεργη φάση: ο Μόουζες Οντουμπάτζο προσπάθησε να διώξει, η μπάλα χτύπησε στον Ελ Κααμπί και μετά στο δοκάρι, χωρίς όμως να περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ – και μάλιστα δύο. Αρχικά σκόραραν οι «κιτρινόμαυροι», με τον Μορόν να εκμεταλλεύεται το λάθος του Ανδρέα-Ριχάρδου Ντόη και να πλασάρει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη για το 1-0. Η χαρά των γηπεδούχων, όμως, κράτησε μόλις πέντε λεπτά. Ο Κώστας Φορτούνης έκανε την ενέργεια και την πάσα στον Μαρτίνς, με τον Πορτογάλο να ισοφαρίζει σε 1-1.

Μάλιστα, ο σκόρερ του Ολυμπιακού θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα στο 58’, ωστόσο νικήθηκε αυτή τη φορά από τον Κουέστα. Κάπου εκεί, άρχισαν οι δυο προπονητές τις παρεμβάσεις τους, χάλασε όμως και ο ρυθμός του αγώνα. Η επόμενη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 74’ κι ήταν το σουτ του Ελ Κααμπί που πέρασε πάνω από τα δοκάρια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει όσο μπορεί πιο επιθετική την ομάδα του.

Αυτό είχε συνέπεια να υπάρχουν κενά πίσω, με τον Μορόν, όμως, στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων να μη βλέπει δίπλα τους αμαρκάριστους συμπαίκτες του και να τελειώνει άψυχα την προσπάθειά του. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στους 67 βαθμούς, πέντε κάτω από την ΑΕΚ, τέσσερις από τον Παναθηναϊκό κι έναν από τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, από την άλλη, έβαλε φρένο στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών.

Ιστορία έγραψε ο Χουλιάν Κουέστα. Με τη συμμετοχή του κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Ισπανός τερματοφύλακας έφτασε τις 188 εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη, ξεπερνώντας τον Αρτούρ Λεκμπέλο που ήταν στην κορυφή της λίστας των ξένων με τις περισσότερες συμμετοχές.

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Ζαμόρα – Μαρτίνς.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μοντόγια, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Εμβοντό, Νταρίντα (90’+3’ Ρόουζ), Σουλεϊμάνοφ, Φετφατζίδης (60’ Μάνου Γκαρθία), Σαβέριο (60’ Ζαμόρα), Μορόν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Φορτούνης, Ιμπόρα, Ελ Κααμπί (87’ Ελ Αραμπί), Μάρτινς (79’ Ναβάρο), Κάρμο, Γιόβετιτς (68’ Ποντένσε), Ροντινέι, Έσε (68’ Τσικίνιο), Ντόη.

