Ακίνητα: Τροπολογία για τα ύψη κτηρίων, μετά τις αντιδράσεις (βίντεο)

Μέχρι πόσα μέτρα θα μπορούν να είναι υψηλότερα και ποια κτήρια, σύμφωνα με την τροπολογία για τον Οικοδομικό Κανονισμό, μετά από το κύμα αντιδράσεων.

Της Φαίης Χρυσοχόου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Μετά από τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για το ύψος των κτηρίων και στα νότια και στα βόρεια προάστια της Αττικής, αλλά και σε περιοχές της Αθήνας, με βάση τα κίνητρα που δίνει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, ώστε να αξιοποιήσουν βιοκλιματικά συστήματα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε μια τροπολογία, που θα οριοθετεί κλιμακωτά την ανέγερση ορόφων, ανάλογα με τον Συντελεστή Δόμησης κάθε περιοχής.

Έτσι:

οι περιοχές με Συντελεστή Δόμησης έως 0,8, δεν θα έχουν δικαίωμα να αυξήσουν το κτήριο με επιπλέον όροφο

οι περιοχές με Συντελεστή Δόμησης από 0,8 έως 1,6 θα έχουν την δυνατότητα να υψώσουν το κτήριο έως 2,5 μέτρα

οι περιοχές με Συντελεστή Δόμησης από 1,6 και πάνω, θα έχουν την δυνατότητα να υψώσουν το κτήριο έως 3 μέτρα.

Γενικά, μειώνεται τουλάχιστον ένας όροφος από τα ύψη των κτηρίων. Η τροπολογία θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα, με διάρκεια μέχρι το τέλος του 2025, οπότε θα ολοκληρωθούν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός της τροπολογίας, θα γίνει μελέτη τεκμηρίωσης, για παράδειγμα αν σε μια περιοχή θα πρέπει να χαμηλώσει ο Συντελεστής Δόμησης, αυτό να είναι εφικτό και τα κτήρια να παραμένουν σε χαμηλό ύψος.

