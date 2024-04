Κόσμος

Ισπανία - Σάντσεθ: Προς παραίτηση ο Πρωθυπουργός, για την έρευνα στην σύζυγο του

Έντονη αντίδραση του Ισπανού Πρωθυπουργού, στον απόηχο έρευνας με επίκεντρο την γυναίκα του. Τι είπε για τις επόμενες ημέρες. Πότε θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε απόψε, με επιστολή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ότι «σκέφτεται» την πιθανότητα να παραιτηθεί, αφού έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της συζύγου του για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Carta a la ciudadania. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sanchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

«Χρειάζομαι να σταματήσω και να σκεφτώ» προκειμένου να αποφασίσει όπως αναφέρει, «εάν πρέπει να συνεχίσω ως επικεφαλής της κυβέρνησης ή να αποποιηθώ αυτήν την τιμή», γράφει ο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προτίθεται να ανακοινώσει την απόφασή του την Δευτέρα και μέχρι τότε θα διακόψει τις δραστηριότητές του.

