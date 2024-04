Πολιτική

Νίσυρος - Κασσελάκης: Ο Σαϊμίρ και ο γιος του κατήγγειλαν ένα κατ’ εξακολούθηση έγκλημα (βίντεο)

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε βίντεο που ανέβασε στα social media, μετά την συνάντηση που είχε στο νησί με τον πατέρα του ανήλικου αγοριού

Τον πατέρα του ανήλικου αγοριού, που έκανε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση του παιδιού του από 50χρονο αρχαιοφύλακα στη Νίσυρο συνάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του νησιού έχουν καταθέσει συνολικά έξι παιδιά , ενώ αναμένεται να εξετάσουν ακόμη πέντε. Ο αρχαιοφύλακας, ο οποίος είχε ισχυριστεί σε δήλωσή του στον ΑΝΤ1 ότι τον παγίδεψαν. έχει παυθεί από τα καθήκοντα του, ενώ δόθηκε εντολή για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας σε βάρος του.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Υπενθυμίζεται ότι ο αλλοδαπός γονέας μετέβη στην Κω προκειμένου να καταγγείλει τη σεξουαλική παρενόχληση του 10χρονου παιδιού του από κάτοικο της Νισύρου, και επειδή δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα, συνελήφθη και κινδύνευσε να απελαθεί, αν και εργάζεται εδώ και επτά χρόνια στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας στη Νίσυρο συνελήφθη, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων του νησιού. Σύσσωμοι εκδώσαν ψήφισμα συμπαράστασης συγκεντρώνοντας πάνω από 170 υπογραφές ενώ συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα απαιτώντας την απελευθέρωση του.

Σήμερα στη Νίσυρο αναζήτησα και συνάντησα τον Σαϊμίρ. Έναν βιοπαλαιστή πατέρα που από τα άγρια χαράματα έως αργά το βράδυ εργάζεται για να συντηρήσει την οικογένειά του, τη σύζυγό του, τα δυο του παιδιά. Ο Σαϊμίρ, ο γιος του, ύψωσαν ανάστημα και κατήγγειλαν ένα -όπως φαίνεται- κατ’ εξακολούθηση έγκλημα. Οφείλουμε να σταθούμε στο πλάι τους. Η κοινωνία της Νισύρου το απέδειξε στην πράξη. Οφείλει και η πολιτεία να παράσχει ψυχολογική υποστήριξη στους καταγγέλλοντες, αλλά και να τους προστατεύσει νομικά.

Στο πρώτο σκέλος, ήδη εθελοντές ψυχολόγοι / ψυχοθεραπευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα συνδράμουν. Το δεύτερο είναι απόφαση της κυβέρνησης. Εμείς, ως αξιωματική αντιπολίτευση, στεκόμαστε πλάι στο δίκιο. Σθεναρά»

