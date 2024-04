Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Πήραν το πλεονέκτημα έδρας οι “ερυθρόλευκοι”

Ανήμερα της επετείου της κατάκτησης του πρώτου τροπαίου της Euroleague από τον Ολυμπιακό, οι "Πειραιώτες" κατάφεραν να πάρουν την νίκη στην Βαρκελώνη.

Την πρώτη του νίκη στους αγώνες κόντρα στην Μπαρτσελόνα πέτυχε ο Ολυμπιακός για την Euroleague, αποκτώντας προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου, καθώς κέρδισε στην Βαρκελώνη με 75-77.

Ο Ολυμπιακός «διάβασε» άψογα το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα, «αρπάζοντας» το πλεονέκτημα της έδρας από το Game 1 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague.

Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι την Παρασκευή (26/4), στο ίδιο γήπεδο

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-44, 54-61, 75-77

Ενας σπουδαίος Ολυμπιακός με πολλές λύσεις πήρε τη νίκη στο Palau επί της Μπαρτσελόνα με 75-77 και άνοιξε το σκορ στη σειρά των play off παίρνοντας παράλληλα το πλεονέκτημα της έδρας στα δικά του χέρια. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ακολούθησαν πιστά το πλάνο τους στο διάστημα της πίεσης των γηπεδούχων και βρίσκοντας σπουδαία καλάθια σε κρίσιμα διαστήματα πανηγύρισαν τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός θέλησε να βάλει πίεση από νωρίς στους γηπεδούχους αφενός με την εξαιρετική τους άμυνα και αφετέρου με το «τάισμα» του Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κυριαρχούσε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-8 (5’) αν και η διαφορά θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αν είχαν ευστοχήσει σε ελεύθερα σουτ τριών πόντων.

Ο Γουίλιαμς Γκος μπήκε στην εξίσωση, αλλά ταυτόχρονα ορισμένα λάθη έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να τρέξουν και να βρουν εύκολα καλάθια όπως έκανε ο Λαπροβίτολα και ο Πάρκερ για το 14-15 (9’).

Ενα τρίποντο του Αμπρίνες έβαλε για πρώτη φορά την Μπαρτσελόνα μπροστά στο σκορ (25-23, 12’), με τους Πειραιώτες όμως να μένουν κοντά στο σκορ χάρη σε διαδοχικούς πόντους του Πετρούσεφ (30-30, 14’). Η επιστροφή του Γουόκαπ βελτίωσε την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους σε σουτ πάνω στην κόρνα λήξης των 24, αλλά κυρίως έφερε τρομερή δημιουργία. Ο Πετρούσεφ έγινε «μάγκας» από τις ασίστ του Γουόκαπ ο Κάνααν συνδέθηκε με το καλάθι και ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +10 (34-44, 19’).

Δεδομένα η Μπαρτσελόνα θα έβγαινε από τα αποδυτήρια της αποφασισμένη να αλλάξει την κατάσταση, ωστόσο ο Ολυμπιακός διαθέτει έμπειρο ρόστερ και τα πρώτα λεπτά κύλησαν όπως ήθελε ο Μπαρτζώκας. Το μοναδικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν το τέταρτο φάουλ του Γουόκαπ μετά από τεχνική ποινή που δέχτηκε.

Κατά τα άλλα η διαφορά παρέμενε σε παρόμοιο επίπεδο (40-51, 24’). Υπό αυτές τις συνθήκες πίεσης, ο Ολυμπιακός είχε τις απαντήσεις με τους ΜακΚίσικ και Γουίλιαμς Γκος να «πληγώνουν» την αντίπαλη άμυνα για το 47-60 (28’), ωστόσο η Μπαρτσελόνα έκλεισε το συγκεκριμένο δεκάλεπτο με καλό τρόπο κάτι που φάνηκε και στο σκορ (54-61, 30’).

Οι γηπεδούχοι πάλευαν όλη τη σεζόν για το πλεονέκτημα έδρας και δεν ήθελαν μέσα σε 40 αγωνιστικά λεπτά να το έχαναν. Για αυτό και αύξησαν την πίεση στην άμυνά τους δημιουργώντας προβλήματα στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού.

Ο Ερνανγκόμεθ με καλάθι από κοντά έκανε ξανά το παιχνίδι ντέρμπι (58-61, 33’). Ο Μπαρτζώκας επανέφερε άμεσα στο παρκέ τους βασικούς του και δικαιώθηκε αρκετά γρήγορα αφού και η άμυνα έφερε λάθη των γηπεδούχων και η κίνηση στην επίθεση βελτιώθηκε και 4 πόντοι του ΜακΚίσικ έφεραν τη διαφορά ξανά στους 10 πόντους (59-69, 35’).

Ήταν σειρά του Γκριμάου να ηρεμήσει τους παίκτες του με τον Ρούμπιο να επιστρέφει μετά το τάιμ άουτ σκοράροντας 5 γρήγορους πόντους και τον Λαπροβίτολα ένα τρίποντο για το 67-69 (36’).

Ο Ολυμπιακός δεν τα έχασε όμως, όπως γράφει το gazzetta.gr γιατί είναι ομάδα με πλάνο και αρχές. Το τρίποντο του Κάνααν και το έμμεσο τρίποντο του Μιλουτίνοφ πρόσφεραν μία κάποια ηρεμία (67-75, 38’). Μία λάθος πάσα του Γουόκαπ έφερε μαζί και αντιαθλητικό φάουλ ξεσηκώνοντας τον κόσμο και στέλνοντας τον διεθνή γκαρντ στον πάγκο με 5 φάουλ. Ο Ρούμπιο με 2/2 βολές μείωσε σε 72-75 (1:03 για τη λήξη), όμως ακολούθησε λάθος του Λαπροβίτολα.

Ο Πετρούσεφ κέρδισε φάουλ, αλλά τραυματίστηκε με τον Λαρεντζάκη να μπαίνει από τον πάγκο και να παρουσιάζεται ψύχραιμος από τη γραμμή (72-77, 36’’ για τη λήξη). Ο Ολυμπιακός ανταποκρίθηκε περίφημα στην πίεση των Καταλανών οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν έκαναν φάουλ και έτσι έγινε το break με 75-77.

