Εορτολόγιο - 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.

-

Σήμερα, 25 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου .

Μάρτυρος Νίκης και ετέρων Οκτώ Οσιομαρτύρων και Αναχωρητών. Μακεδονίου πατριάρχου Κων/πόλεως.

Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:35, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20:20.

Η Σελήνη είναι 16.1 ημερών.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας

Βίοι Αγίων

Ο βίος των αγίων Αποστόλου και Ευαγγελιστή Μάρκου

O άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος ήταν ανεψιός του Αποστόλου Βαρνάβα και η μητέρα του ονομαζόταν Μαρία. Η καταγωγή του ήταν μάλλον από την Κύπρο, αργότερα όμως εγκαταστάθηκε στο Ιεροσόλυμα. Από νεαρή ηλικία ο Μάρκος μπήκε στην υπηρεσία της διάδοσης του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας συνοδεύοντας το θείο του Βαρνάβα και τον Απ. Παύλο στις διάφορες περιοδείες τους. Εργάσθηκε επίσης για αρκετό διάστημα κοντά στον Απ. Πέτρο. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας ο Απ. Μάρκος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, τη Βαρβαρία και χρημάτισε πρώτος επίσκοπος και ιδρυτής της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. Για τον τρόπο του θανάτου του οι γνώμες διίστανται. Η μία αναφέρει ότι πέθανε ειρηνικά στην Αλεξάνδρεια ενώ η άλλη ότι πέθανε δια πυρός από τούς ειδωλολάτρες. Ο Μάρκος έγραψε το δεύτερο κατά σειρά Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Μέσα από αυτό αναδύεται η δύναμη του Ιησού Χριστού ιδιαίτερα δια των θαυμάτων. Για το λόγο αυτό οι Αγιογράφοι τοποθετούν δίπλα στον Ευαγγελιστή Μάρκο ένα λιοντάρι, πού είναι σύμβολο της δύναμης.

Ο βίος του άγιου Μακεδόνιου

O άγιος Μακεδόνιος ήταν πρεσβύτερος και σκευοφύλακας του ναού της Αγίας Σοφίας και ανεψιός του Πατριάρχου Γενναδίου, ο οποίος τον παιδαγώγησε χριστιανικά. Χάρη στις πολλές του αρετές εξελέγη στον Οικουμενικό Θρόνο (496-511) αντί του Πατριάρχη Ευφημίου που εξορίστηκε. Λίγο αργότερα ήλθε σε διάσταση με τον αιρετικό αυτοκράτορα Αναστάσιο τον Δίκορο ο οποίος καταπάτησε τον όρκο του ότι θα τηρήσει απαραχάρακτα τα δόγματα της Εκκλησίας. Για το λόγο αυτό τον καθαίρεσε από το θρόνο και τον εξόρισε πρώτα στη Χαλκηδόνα κι έπειτα στα Ευχάϊτα. Τελικά λόγω των επιδρομών των Ούννων στον Πόντο κατέφυγε στη Γάγγρα και κοιμήθηκε ειρηνικά.

Πηγή: ecclesia.gr

