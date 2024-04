Πολιτική

“Καλημέρα Ελλάδα:” Ο Φλώρος διαψεύδει τη γροθιά στον Γραμμένο, μέσω της δικηγόρου του

H δικηγόρος του κατηγορούμενου, επικαλείται την δικογραφία και τον αστυνομικό που υπήρξε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, στο θλιβερό περιστατικό.

Η δικηγόρος Βάσω Πανταζή, η οποία έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου για το επεισόδιο στη Βουλή με τον συνάδελφο του Βασίλη Γραμμένο, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για το θλιβερό περιστατικό μέσα στη Βουλή, έκανε λόγο για «ατυχές περιστατικό» και εξέφρασε τη δυσφορία της για το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε άρθρο του Ποινικού Κώδικα για κακούργημα, κάτι που απέχει πολύ από τα πραγματικά γεγονότα σύμφωνα με την ίδια.

Στη συνέχεια διέψευσε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και φέρουν τον εντολέα της να έχει γρονθοκοπήσει τον συνάδελφο του και επικαλέστηκε την μαρτυρία ενός αστυνομικού που ήταν μπροστά στο περιστατικό και ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας σύμφωνα με τη δικογραφία.

«Υπήρξαν μερικά αλληλοσπρωξίματα και ο κ. Γραμμένος έπεσε κάτω κι έτσι ίσως να χτύπησε, αλλά γροθιά δεν δέχτηκε ποτέ», ξεκαθάρισε η κυρία Πανταζή.

«Ο πελάτης μου είναι μετανιωμένος και όπως δήλωσε αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω θα είχε συγκρατηθεί και δεν θα αντιδρούσε έτσι, αγανακτισμένος βέβαια από τις ύβρεις στο πρόσωπο της μητέρας του, ύβρεις για τις οποίες επίσης υπάρχει μαρτυρία», κατέληξε η κυρία Πανταζή.

