Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος, για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Έφτασε η ώρα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων καθώς εάν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή σήμερα ανοίγει το taxis για 9 εκατομμύρια φορολογούμενους, σύμφωνα με την «Ημερησία». Την αντίστροφη μέτρηση για την διαδικασία σηματοδότησε η δημοσίευση του βασικού εντύπου Ε1 που περιλαμβάνει νέους κωδικούς οι οποίοι αφορούν το νέο σύστημα φορολόγησης για 730.000 ελεύθερους επαγγελματίες.

Για πρώτη φορά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα δουν προσυμπληρωμένο το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από την ΑΑΔΕ με κριτήρια τα έτη άσκησης της δραστηριότητας, το κόστος μισθοδοσίας και τον τζίρο και δεν θα έχουν κανένα περιθώριο παρέμβασης για να το αλλάξουν. Το μόνο που μπορούν να πράξουν είναι να το αμφισβητήσουν υποβάλλοντας αίτημα για έλεγχο ή για αντικειμενικούς λόγους στην πλατφόρμα που θα ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, συμπληρώνοντας τους κωδικούς 443- 444 στο Ε1.

Ακόμη, για πρώτη φορά φέτος 1 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν δήλωση καθώς η διαδικασία θα γίνει αυτόματα. Όσοι λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος θα γίνει σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται 31 Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025. Στην περίπτωση που ο επιπλέον φόρος εξοφληθεί εφάπαξ χορηγείται έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού.

