Η Τουρκία φτιάχνει Sky Dome για να καλυφθεί όλη η χώρα

Αεράμυνα σαν του Ισραήλ αναπτύσσει η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος.

Σύστημα αεράμυνας Sky Dome (Ουράνιος Θόλος) με στόχο να καλύψει όλη την χώρα αναπτύσσει η Τουρκία, το οποίο, σύμφωνα με τον ο Γενικός Διευθυντής της ASELSAN Μεχμέτ Ακγιόλ δεν διαφέρει από το Iron Dome (Σιδερένιο Θόλο) του Ισραήλ.

Στο πρωτοσέλιδό της η Μιλλιέτ μεταφέρει δήλωση του Μεχμέτ Ακγιόλ σύμφωνα με τον οποίο: «Πολλά μεγάλα συστήματα όπως ραντάρ, συστήματα ελέγχου διοίκησης, συστήματα επικοινωνίας, πλατφόρμες βολής λειτουργούν ταυτόχρονα στον κύκλο αεράμυνας».

«Δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από το Iron Dome. Στόχος είναι να εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα», ανέφερε ο Μεχμέτ Ακγιόλ, προσθέτοντας: «Πρέπει να μάθουμε να πουλάμε όσο και να φτιάχνουμε».

Ρεκόρ εξαγωγών το 2023

Σε ερώτηση σχετικά με τη σύγκριση του έργου του συστήματος αεράμυνας της Τουρκίας με το Iron Dome του Ισραήλ, ο Μετέ Ακγιόλ είπε: «Δεν μπορώ να αναφέρω ένα συγκεκριμένο θέμα που κάνει το Iron Dome να ξεχωρίζει περισσότερο από το δικό μας. Δεν μπορούμε να πούμε ‘Υπάρχει κάτι που μας λείπει εδώ’. Εν μέρει λόγω της κατάστασης σε εκείνη την περιοχή, οι δραστηριότητες εκεί ήρθαν στο προσκήνιο. Στόχος μας είναι να το διαδώσουμε σε όλη την Τουρκία, να το επεκτείνουμε λίγο περισσότερο και να ολοκληρώσουμε τις εγκαταστάσεις την επόμενη περίοδο».

Ελλείψεις στην Παραγωγή Ακρίβειας

Δηλώνοντας ότι έργα συστημάτων αεράμυνας συμπεριλήφθηκαν στο διαγωνιστικό σκέλος του Teknofest για πρώτη φορά φέτος για την ανάπτυξη αυτού του τομέα, ο Μεχμέτ Ακγιόλ επέστησε επίσης την προσοχή στην ανάγκη ανάπτυξης παραγωγής ακριβείας.

«Είμαστε μια εταιρεία που έχει προσφέρει πολλά προϊόντα στον τομέα. Βλέπω ίσως 20 τύπους προϊόντων Aselsan σε μια περιοχή βάσης. Βλέπω ότι γίνονται ανούσια έργα όταν οι μηχανικοί μας δεν πάνε στο πεδίο. Υπάρχει σημαντική ανεπάρκεια σε μελέτες που υποστηρίζουν την ποιότητα και την ανάπτυξη της παραγωγής. Δεν μπορούμε να βρούμε αρκετούς παραγωγούς με υψηλό επίπεδο μηχανικής ακρίβειας. Έχουμε 3 χιλιάδες 400 προμηθευτές. Είναι πιο σημαντικό να αυξηθεί η δύσκολη παραγωγή ή να βελτιωθεί η ποιότητα παρά να αυξηθεί η ποσότητα. Υπάρχουν ίσως 50 κατασκευαστές στη μηχανική παραγωγή, αλλά υπάρχουν 2-3 κατασκευαστές στη μηχανική ακριβείας», ανέφερε ο Μεχμέτ Ακγιόλ.

4 χρόνων παραγγελίες

«Το ποσό των εξαγωγών της Τουρκίας ανά κιλό είναι 1,4 δολάρια. Στην αμυντική βιομηχανία, αυτό είναι περίπου 58-60 δολάρια. Στην Aselsan, είναι περίπου 2 χιλιάδες δολάρια. Έχουμε να κάνουμε με την πιο εξειδικευμένη πλευρά της τεχνολογίας», είπε ο Μεχμέτ Ακγιόλ υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία παράγει την υψηλή προστιθέμενη αξία που πάντα ονειρευόταν. «Θέλουμε να είμαστε μεταξύ των κορυφαίων 30 μέχρι το τέλος του 2030. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια παραγγελία που θα μας κρατήσει 4 χρόνια», ανέφερε ο Μεχμέτ Ακγιόλ.

