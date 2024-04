Κοινωνία

Τέμπη: Εισαγγελική έρευνα για την απομάκρυνση υλικών από το σημείο της τραγωδίας

Ενδελεχής έρευνα για την απομάκρυνση υλικών και την επιχωμάτωση του σημείο της τραγωδίας διατάχθηκε από την αντιεισαγγελέα Λάρισας.

Εντολή να διερευνηθούν οι λόγοι της απομάκρυνσης των υλικών και χωμάτων από τον τόπο της σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη αλλά και της επίστρωση του χώρου έδωσε η αντεισαγγελέας εφετών Λάρισας Κατερίνα Μάτση, στα πλαίσια της δικαστικής έρευνας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών .

Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει δοθεί προθεσμία 20 ημερών, για συμπλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης για να γίνει γνωστό, ποιο ή ποια πρόσωπα βρίσκονταν στον χώρο του δυστυχήματος από τις πρώτες ημέρες και μέχρι και την επίστρωση του χώρου με πίσσα και χαλίκια. Επίσης ερευνάται ποιος ή ποιοι αλλά και γιατί έδωσαν εντολή απομάκρυνσης των χωμάτων και των λοιπών υλικών από το σημείο του δυστυχήματος, πριν επιληφθούν οι δικαστικές αρχές, και χωρίς ενημέρωση και λήψη αδείας, αλλά και αν συντάχθηκε έκθεση για την απομάκρυνση των υλικών, ή καταγράφηκε αυτή η ενέργεια.

Στα πλαίσια της έρευνας της αντιεισαγγελέως Εφετών ζητούνται μεταξύ άλλων να επισυναφθούν σχετικά έγγραφα της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο συμβάν, με τα οποία θα δίνεται σαφής απάντηση στο ποιοι είχαν φυσική παρουσία στο σημείο (προς τον σκοπό αυτό να γίνει χρήση και του υπάρχοντος φωτογραφικού υλικού που υπάρχει στη δικογραφία) και ποιος έδωσε την εντολή της απομάκρυνσης των πιο πάνω υλικών.

