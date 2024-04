Κοινωνία

Δολοφονία Λυγγερίδη: Οι προστατευόμενοι μάρτυρες και οι διάλογοι (βίντεο)

Τι κατέθεσαν μάρτυρες που τέθηκαν υπό προστασία για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη. Διάλογοι, βίντεο και καταθέσεις στο μικροσκόπιο των αρχών.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Σε δεκάδες απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, καταθέσεις μαρτύρων και βίντεο στηρίζεται το βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για τη φονική επίθεση εναντίον των ΜΑΤ, στην περιοχή του Ρέντη.

Με τα στοιχεία αυτά οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσαφηνίσουν το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου και να φτάσουν στην ηγετική ομάδα.

Ήταν βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου. Το σύνθημα από την ηγετική ομάδα έχει δοθεί και ένας - ένας οι χούλιγκαν αποχωρούν από την κερκίδα, προκειμένου να επιτεθούν στη διμοιρία των ΜΑΤ.

Πρόκειται για ένα από βίντεο, τα οποία ανέλυσαν με μεγάλη προσοχή οι αστυνομικοί, προκειμένου να ταυτοποιήσουν όσους συμμετείχαν στα επεισόδια.

Στις καταθέσεις τους κάποιοι από τους εμπλεκόμενους παραδέχθηκαν ότι έλαβαν βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα από την ηγετική ομάδα, τα οποία μεταφέρθηκαν με αυτοκινητοπομπή.

Προστατευόμενος μάρτυρας φαίνεται να περιγράφει: “Αφού μοιράστηκαν αυτά τα αντικείμενα, μας δόθηκε εντολή από τον «Κοντό» και τον «ΟΜΛΕ» να πάμε προς το σημείο, όπου ήταν οι ΜΑΤατζήδες και να τους επιτεθούμε με αυτά τα αντικείμενα… Αυτοί οι δύο μας είπαν ότι θα είναι οι «μπροστινοί» και εμείς θα τους ακολουθούμε. Σύμφωνα με την εντολή του «Κοντού», όταν θα έριχνε αυτός τη μολότοφ, που κρατούσε, θα συνεχίζαμε εμείς με τα αντικείμενα, που είχαμε”.

Στις συνομιλίες, που κατέγραψε ο κοριός της Αστυνομίας, μετά τη δολοφονική επίθεση στην περιοχή του Ρέντη, ακούγονται κάποιοι από τους κατηγορούμενους να ανησυχούν για τα ευρήματα των αρχών.

Ένας 24χρονος κατηγορούμενος ανέφερε: ““Εεεεεε μου κάηκαν αλλά μου κάηκαν πολύ καλά, έτσι πιστεύω, δηλαδή έχει γίνει…. δεν υπάρχουν πλέον πια για μένα αλλά δίνω ένα ξέρω ‘γω ένα 30% τι να σου πω. Ακόμα και έτσι να γίνει δε βγήκα φίλε εντάξει; Στ’ α.......α μου δηλαδή ότι και να μου πούνε, μου τα πήραν άλλοι μου τα πήραν άλλοι τι να κάνω εγώ; Βγαίναμε το μπούγιο, με είδανε, μου τα πήρανε θα πω, θα κατηγορήσω εκεί τους δυτικούς να πάνε να γ..........ν”.

Πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 19χρονο, ο οποίος προανακτριτικά ομολόγησε ότι εκείνος έριξε τη ναυτική φωτοβολίδα, που έπληξε τον Γιώργο Λυγγερίδη. Στη συνέχεια, όμως, δήλωσε ότι δεν ξέρει εάν το στέλεχος των ΜΑΤ τραυματίστηκε από τη δική του ενέργεια. Μιλώντας με τον αδερφό του, όμως, μέσα από τα κρατητήρια έδειχνε βέβαιος για την προφυλάκισή του.

Ένας από τους διαλόγους μεταξύ των κατηγορουμένων μαρτυρά:

19ΧΡΟΝΟΣ: Πρέπει να με περιμένει όλη η Αυλώνα κει μέσα.

17ΧΡΟΝΟΣ: (Γέλια) ((((())))

19ΧΡΟΝΟΣ: Εντάξει δεν θα με πάρουν και με… και να μην με περιμένανε ξέρουνε τι έχω κάνει γιαυτά δεν θα με πέρνανε μεεε

17ΧΡΟΝΟΣ: Ναι ρε αφού ο γύφτος στο Ζεφύρι μου ‘πε ότι μόνο και μόνο που έχεις κάνει αυτό... θα σε έχουν όλοι πολύ πάνω.

Οι κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση αναμένεται να απολογηθούν το Σάββατο και την Κυριακή.

Ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται από τις αρχές, οι καταθέσεις των τριών οπαδών, οι οποίοι εντάχθηκαν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων.

Τρία άτομα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και οι καταθέσεις τους είναι ανώνυμες.

Και οι τρεις έχουν αναγνωρίσει τα πρόσωπα που αποτελούν την ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο πρώτος μάρτυρας μεταξύ άλλων αναφέρεται και σε ακόμα 3 περιστατικά οπαδικής βίας, άσχετα με τη δολοφονική επίθεση στον Γιώργο Λυγγερίδη, ενώ περιγράφει πώς τα ηγετικά μέλη κέρδιζαν χρήματα.

Όπως ανέφερε υπερτιμολογούσαν τα εισιτήρια και έπαιρναν τη διαφορά, πωλούσαν λαχνούς για την ομάδα και έπαιρναν τα χρήματα εκείνοι και τέλος πωλούσαν προστασία στις καντίνες έξω από το γήπεδο.

Ο 2ος Προστατευόμενος Μάρτυρας στην κατάθεσή του

- Διαχωρίζει «μικρούς» και «μεγάλους»

- αναφέρει τον Τρόπο στρατολόγησης

- περιγράφει το επεισοδιο

- και από φωτογραφίες αναγνωρίζει 12 άτομα

Ο 3ος

- Περιέγραψε την λεπτομέρειες την επίθεση

- και Αναγνώρισε 55 συμμετέχοντες στα επεισόδια, λέγοντας όμως ότι επειδή μετά κάλυψαν τα πρόσωπά τους, δεν ξέρει τί έκανε ο καθένας.