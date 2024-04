Αθλητικά

Δολοφονία Λυγγερίδη: ο άγνωστος πληροφοριοδότης και το βίντεο ντοκουμέντο (βίντεο)

Πως μια φορητή μνήμη βοήθησε τους αστυνομικούς να "ξεκλειδώσουν" πρόσωπα και καταστάσεις. Νέες εικόνες από τους οπαδούς πριν απο το μοιραίο χτύπημα στον αστυνομικό.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Μία φορητή συσκευή αποθήκευσης βοήθησε τους αστυνομικούς, ώστε να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους, στην επίθεση με θύμα τον Γιώργο Λυγγερίδη, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το μεσημέρι της 18ης Φεβρουαρίου ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε την αστυνομία και είπε ότι είχε αφήσει απέναντι από το γήπεδο Καραϊσκάκη μία φορητή συσκευή αποθήκευσης

στην οποία υπήρχαν βίντεο από τα επεισόδια στου Ρέντη όπου φαίνονταν ποια άτομα βγήκαν και έκαναν την επίθεση.

Ένας αστυνομικός πήγε στο σημείο και πράγματι βρήκε τη συσκευή η οποία μεταφέρθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Μέσα στη συσκευή, υπήρχαν 15 βίντεο στα οποία φαίνονται δύο οργανωμένοι - σύμφωνα με τις αρχές - οπαδοί να δίνουν εντολές ώστε να γίνει η επίθεση στα ΜΑΤ έξω από το γήπεδο του βόλεϊ.

Τα δύο ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με τις αρχές, μοίρασαν τις ναυτικές φωτοβολίδες και τις μολότοφ στους υπόλοιπους και έδωσαν το σύνθημα για να ξεκινήσουν τα επεισόδια..

Ένα νέο βίντεο - ντοκουμέντο, που δείχνει την πορεία των οπαδών λίγο πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια που στοίχισαν τη ζωή στον αστυνομικό, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο εν λόγω βίντεο, φαίνεται η πορεία δεκάδων δικύκλων και τουλάχιστον 4 οχημάτων προς το γήπεδο πριν τον αγώνα βόλεϊ.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας 34 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το Καραϊσκάκη και φόρτωσαν πολεμοφόδια σε οχήματα, φωτοβολίδες και εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Μάλιστα δόθηκε εντολή σε δύο μικρούς ανάμεσά τους και στο νεαρό που έριξε τη φωτοβολίδα να πάνε σε βενζινάδικο για να πάρουν βενζίνη.

Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, μετά τις συλλήψεις μελών της σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του Αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, στα επεισόδια που συνέβησαν στου Ρέντη.





