Παναθηναϊκός - Μακάμπι: πράσινη νίκη με υπογραφή Σλούκα (εικόνες)

Με ηγετική εμφάνιση του Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι.

-

Ο «πράσινος» εγωισμός και το επιθετικό πείσμα του Κώστα Σλούκα (29π., career high), έφεραν την ισοφάριση του Παναθηναϊκού στη σειρά (1-1) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, πριν αυτή μεταφερθεί στο ουδέτερο Βελιγράδι. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 95-79 των Ισραηλινών στο Game 2 των πλέι οφ της Euroleague και πλέον θα παλέψει σε δύο αναμετρήσεις εκτός έδρας για να ανακτήσει το πλεονέκτημα της έδρας και γιατί όχι να τελειώσει τη σειρά, παίρνοντας μακριά από το «σπίτι» του το εισιτήριο για το φάιναλ φορ του Βερολίνου.

Αυτή τη φορά η «πράσινη» άμυνα ήταν υποδειγματική, κράτησε τη Μακάμπι κάτω από το μέσο όρο των 88 πόντων της και με τον Σλούκα να δίνει ρεσιτάλ σε εκτέλεση και οργάνωση, ο Παναθηναϊκός βρήκε την αγωνιστική «ταυτότητα» του από τη δεύτερη περίοδο, όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 31-11 και μετέτρεψε σε μονόλογο το κρίσιμο Game 2. Ακόμη κι όταν η Μακάμπι πάλεψε για ακόμη μία έκπληξη, μειώνοντας στο 32΄ στο -3 (71-68), η επιστροφή του «πράσινου» αρχηγού στο παρκέ, παρά το γεγονός ότι ήταν φορτωμένος με 4 φάουλ, επανέφερε την... κανονικότητα.

Εκτός του Σλούκα, μία μοναδική «παράσταση» προσέφερε ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 15 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ 14 πρόσθεσε ο σταθερός Ντίνος Μήτογλου, 11 ο Ματίας Λεσόρ με 8 ριμπάουντ και 10 ο Κέντρικ Ναν, στη βραδιά που απουσίαζε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (ιγμορίτιδα και τραυματισμό).

Από τη Μακάμπι, που αγωνίστηκε δίχως τον πολύτιμο σκόρερ της Γουέιντ Μπάλντγουϊν (τραυματίας), ξεχώρισε ο Λορέντζο Μπράουν με 18 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την κομβική αναμέτρηση παρακολούθησε δια ζώσης, μετά από μεγάλο διάστημα αποχής από το ΟΑΚΑ, ο «ισχυρός άνδρας» της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Τα δεκάλεπτα: 20-28, 51-39, 71-60, 95-79

Με τα «πράσινα» αμυντικά αντανακλαστικά να... υπολειτουργούν και τη Μακάμπι να τον παρασύρει με τον... φρενήρη ρυθμό της, ο Παναθηναϊκός έχασε γρήγορα την επαφή με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι με τον Κοέν να δίνει ρεσιτάλ από μέση και μακρινή απόσταση (2/2 τρίποντα) ξέφυγαν στο 4΄ με +5 (7-12). Το «τριφύλλι» προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά περιορίστηκε σε ένα μίνι σερί 7-0, με το οποίο προσπέρασε με 14-12, καθώς η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη... Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν καλύτερα τη μπάλα και με τον Ριβέρο ασταμάτητο στην επίθεση, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +8 (20-28).

Με την εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου, όμως, έγινε αντιληπτή η αμυντική προσήλωση του Παναθηναϊκού, ο οποίος με πίεση σε όλο το παρκέ και παγίδες περιόρισε τον γρήγορο ρυθμό των Ισραηλινών. Οι «πράσινοι» άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, ενώ από το -3 που βρέθηκαν στο 16΄ (35-38), είδαν τον Σλούκα να δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης από τα 6,75 (2/2 τρίποντα) και στο 39΄ ολοκλήρωσαν ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, με το οποίο όχι μόνο προσπέρασαν, αλλά οικοδόμησαν και μία διψήφια διαδορά ασφαλείας (49-38). Το μόνο που μπόρεσε να κάνει επιθετικά η Μακάμπι μέχρι να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια ήταν να μετρήσει 1/2 βολές με τον Κόλσον...

Με την παραγωγικότητα του να παραμένει στα ύψη και δείχνοντας διάρκεια στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός συνέχισε το «σφυροκόπημα» στη Μακάμπι, η οποία αδυνατώντας να βρει λύσεις στον περιορισμό του Σλούκα σε εκτέλεση και δημιουργία, βρέθηκε στο 25΄ για πρώτη φορά στο -18 (62-44). Ωστόσο, οι τρίποντες «βόμβες» του Μπλατ και ο επιθετικός... μονόλογος του Μπράουν, άρχισαν να δημιουργούν... ρήγματα, επιτρέποντας στη Μακάμπι να κρατάει ζωντανό το όνειρο της ανατροπή (71-60 στο 30΄).

Με τον Κλίβελαντ να μπαίνει στην... εξίσωση και τον Ριβέρο να παραμένει «ζεστός», η Μακάμπι απάντησε με σερί 0-8 στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου, μειώνοντας σε 71-68 στο 32΄. Ωστόσο, η επιστροφή του Σλούκα στο παρκέ, παρά το γεγονός ότι ήταν φορτωμένος με τέσσερα φάουλ, επανέφερε την τάξη στο «πράσινο στρατόπεδο», με τον Έλληνα γκαρντ να βρίσκει βοήθειες στην επίθεση από Γκραντ και Παπαπέτρου, απαντώντας με επιμέρους σκορ 18-7 και στο 38΄ να διαμορφώνει το μη αναστρέψιμο 89-75.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Περούγκα, Γιόβτσιτς

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 2, Βιλντόσα 5, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας 29 (4), Παπαπέτρου 15 (4), Γκραντ 3, Ναν 10, Γκριγκόνις 2, Μήτογλου 14, Μαντζούκας.

ΜΑΚΑΜΠΙ Τελ Αβίβ (Όντεντ Κάτας): Κλίβελαντ 12, Γουέμπ 2, Μπράουν 18 (1), Σόρκιν, ΝτιΜπαρτολομέο 3, Ριβέρο 9, Κοέν 12 (2), Τόμασον, Νίμπο 6, Μπλατ 11 (3), Κόλσον 6.

