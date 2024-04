Κοινωνία

Κωνσταντάτος για βόμβες στο Ελληνικό: Από θαύμα δεν γίναμε παρανάλωμα

Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" για τις γερμανικές βόμβες που βρέθηκαν στον χώρο του πρώην αεροδρομίου.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και στον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, σχετικά με τις εκατοντάδες βόμβες που εντοπίστηκαν στον χώρο του πρώην αεροδρομίου, κατά την διάρκεια των εργασιών που λαμβάνουν χώρα λόγω της επένδυσης.

"Οι βόμβες ήταν πολύ περισσότερες από τις 314 που είχαν αποθηκεύσει οι Γερμανοί" δήλωσε χαρακτηριστικά. "Υπήρχαν συμμαχικές βόμβες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να βομβαρδίσουν τους Γερμανούς. Κατά την διάρκεια της έρευνας του στρατού για τις διάσπαρτες συμμαχικές βόμβες που δεν εξερράγησαν -και προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή- βρέθηκε η αποθήκη με τις γερμανικές βόμβες. Ήταν κάτω από τις πρώην εγκαταστάσεις της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων. Είχε δημιουργηθεί αεροδιάδρομος, Ολυμπιακές και δημοτικές εγκαταστάσεις".

Σχετικά με την τρόπο που βρέθηκαν οι βόμβες είπε πως "από θαύμα ο άνθρωπος δεν έσκαψε δύο μέτρα πιο δεξιά. Θα είχαμε γίνει παρανάλωμα".

Τόνισε πως ""οι 314 βόμβες ήταν συγκεντρωμένες στο σημείο πίσω από την λεωφόρο Βουλιαγμένης, εκεί που ήταν το γήπεδο του μπέιζμπολ. Σε χώρους που για δεκαετίες συγκέντρωναν πολύ κόσμο"

Υπογράμμισε πως το κράτος "γνώριζε πως είχαν σκοτωθεί πολλοί πολίτες από τους βομβαρδισμούς. Γνώριζε πως είχε γίνει ένας 'δεύτερος πόλεμος'. Έγιναν δεκάδες εγκαταστάσεις χωρίς να ελεγχθεί ο χώρος".

