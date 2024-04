Υγεία - Περιβάλλον

Ικαρία - Κασσελάκης: Μόνιμοι υγειονομικοί με 13ο και 14ο μισθό

Τι ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές πολιτικές στο χώρο της υγείας και της οικονομίας.

Στην Ικαρία και τους Φούρνους βρέθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της πολυήμερης περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου.

Μετά την υποδοχή του από τους κατοίκους και τις συνομιλίες του μαζί τους, ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε το Νοσοκομείο της Ικαρίας, την κατάσταση του οποίου χαρακτήρισε σοβαρά ανησυχητική. Ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι το 50% του προσωπικού είναι επικουρικό, και ότι η υποστελέχωση καθιστά προβληματική τη λειτουργία του. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάχθηκε υπέρ των μονιμοποιήσεων των υγειονομικών και της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να παρέχονται υπηρεσίες με τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια για τους ασθενείς. «Δεν μπορεί να μας κουνάνε το δάχτυλο οι κυβερνώντες, όταν οι γονείς πολλών ανθρώπων και δη βουλευτών πεθαίνουν στα νοσοκομεία. Χώρα η οποία από αμέλεια αφήνει τους πολίτες της να πεθαίνουν, δεν μπορεί να λέγεται ευρωπαϊκή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Επανέλαβε την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας για θέσπιση ενός προγράμματος Στέγης για νοσηλευτές και γιατρούς στα νησιά υπό την κεντρική ευθύνη της Πολιτείας και όχι του εκάστοτε Δήμου, και τάχθηκε υπέρ της ανακατεύθυνσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη στήριξη της δημόσιας Υγείας, στην οποία αυτή τη στιγμή ανέφερε ότι κατευθύνεται το 4,8% των εν λόγω κονδυλίων.

«Η κυβέρνηση προσποιείται ότι ο κόσμος ζει σε παράδεισο»

Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε, την Παρασκευή 26.04, σύντομη παρέμβαση στην εκπομπή των δημοσιογράφων Απόστολου Χονδρόπουλου και Γιώργου Κατσιγιάννη στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 984». Για την περιοδεία του δήλωσε: «Υπάρχει ζωντάνια στην περιοδεία αλλά υπάρχουν και μεγάλες ανάγκες. Αλήθεια σας το λέω. Ας ειρωνεύονται οι της κυβέρνησης όσο θέλουνε. Στο τέλος της ημέρες οι πολίτες εδώ αισθάνονται πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Αισθάνονται αποκλεισμένοι τον μισό χρόνο, αισθάνονται ότι κανείς δεν έχει δώσει λύσεις και κίνητρα ώστε να στηριχθούν τα νοσοκομεία, αισθάνονται ότι υπάρχουν περιφερειακές αδικίες.

Ενδιάμεσα από τις δύο εκλογές πέρυσι είχα βρεθεί και πάλι στο Ανατολικό Αιγαίο, τα ακριτικά νησιά, αυτή τη φορά κάνω μια ακόμα μεγαλύτερη περιοδεία. Είμαστε στο 55% του προγράμματος μας, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας αλλά αυτή είναι η ουσία: πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση».

Για το κλίμα που εισπράττει στην περιοδεία και την στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενόψει ευρωεκλογών, ανέφερε: «Ήδη υπάρχει ένα ρεύμα στην κοινωνία για ένα θετικό αποτέλεσμα στις εκλογές αλλά το θέμα είναι να αλλάξουμε την χώρα. Οι Έλληνες πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μπορούν να διαπρέψουν στον τόπο τους, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια που ταλανίζει τους κατοίκους των νησιών μας πάρα πολύ. Ενδεικτικά να σας πω ότι το μεταφορικό ισοδύναμο δεν έχει πληρωθεί εδώ και δύο χρόνια. Ο κόσμος αγκομαχά, δεν ζει στον “παράδεισο” που θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση. Το υπογράμμισε και η Eurostat, το είπαν και οι Financial Times».

