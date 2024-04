Κοινωνία

Εξάρχεια: Ναρκωτικά και όπλο εντοπίστηκαν σε καφετέρια (εικόνες)

Πως οδηγήθηκε η Αστυνομία στην πληροφορία των παράνομων δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο κατάστημα. Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Ναρκωτικά και όπλο εντόπισαν την Πέμπτη αστυνομικοί σε καφετέρια στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια στενευμένων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν έπειτα από διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών.

Στην επιχειρησιακή δράση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, της ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης (ΜΑΤ).

Ειδικότερα στους χώρους της καφετέριας, η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν σε λειτουργία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

630 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

50 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

27,4 γραμμ. κοκαΐνης,

5 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

5 γραμμ. ηρωίνης και

1 πιστόλι με 4 φυσίγγια.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου 21χρονη μετανάστρια υπάλληλος του καταστήματος, στην οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

