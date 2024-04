Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Δήμοι ζητούν νέα προθεσμία για τον εκσυγρονισμό των κτηρίων

Μεγάλος αριθμός σταθμών ανά τη χώρα δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και καραδοκεί ο κίνδυνος να απορριφθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις γονέων.

Την Παρασκευή 26.04, με πρωτοβουλία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων Καλλιόπης Γιαννοπούλου, συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων σε συνάντηση εργασίας, εκπρόσωποι από τους κάτωθι Δήμους:

Δήμος Αθηναίων

Δήμος Πειραιώς

Δήμος Θεσσαλονίκης (συμμετείχε διαδικτυακά εκπρόσωπος εξ αποστάσεως)

Δήμος Αιγάλεω Αττικής

Δήμος Περιστερίου Αττικής

Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής

Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής

Δήμος Δάφνης – Υμηττού Αττικής

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης Αττικής

Δήμος Γλυφάδας Αττικής

Δήμος Βύρωνα Αττικής

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Πειραιώς Αττικής

προκειμένου να συζητήσουν κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι αυτοί, ως προς την προσαρμογή των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών τους Σταθμών στις διατάξεις του ΠΔ 99/2017.

Οι αρμόδιοι για τους παιδικούς σταθμούς με σχετική τους ανοιχτή επιστολή, γνωστοποίησαν στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών τα παρακάτω:

«Η πλήρης προσαρμογή στις προβλεπόμενες διατάξεις είναι πρακτικώς αδύνατη και μη εφικτή, και δεδομένου ότι:

α) η περίοδος προσαρμογής έληξε στις 31/03/2024,

β) η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ερχόμενη περίοδο φιλοξενίας 2024-2025 αρχίζει εντός ολίγων ημερών, αμέσως μετά το Πάσχα και

γ) θα υπάρξει αναπόφευκτα πρόβλημα εγγραφής παιδιών μέσω ΕΣΠΑ, πράγμα που θα είναι εξαιρετικά ζημιογόνο για τα έσοδα κάθε Δήμου,

ΖΗΤΟΥΜΕ

την παράταση των διατάξεων του ΠΔ 99/2017 τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουλίου του έτους 2025».

