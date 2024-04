Πολιτική

Υπουργείο Εσωτερικών: Άγνωστοι διέρρηξαν τα γραφεία της Διεύθυνσης Εκλογών

Ανησυχία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χιλιάδων εκλογέων. Ανακοίνωση σε αυστηρό ύφος από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα περιστατικό αμφιλεγόμενης διάρρηξης απασχολεί εδώ και κάποιες ώρες την Αστυνομία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Το μεσημέρι της Παρασκευής άγνωστοι διέρρηξαν το γραφείο του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εδρεύει στην οδό Ευαγγελιστρίας στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το γραφείο 304 του προϊστάμενου, της διεύθυνσης η οποία είναι αρμόδια και έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα και για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Την ανησυχία των αρχών επαυξάνει το γεγονός ότι διαπράχθηκε, ακριβώς την ημέρα κατά την οποία παραδόθηκε στις Αρχές, το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών για το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων του εξωτερικού προς όφελος Ελληνίδας ευρωβουλευτή, το λεγόμενο «E-mail gate».

Η διάρρηξη σημειώθηκε μεταξύ 13.30 και 14.30. Ο αρμόδιος διευθυντής τη συγκεκριμένη στιγμή συμμετείχε σε σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου επί της οδού Σταδίου, και ζήτησε από την εκεί παρούσα ιδιαιτέρα γραμματέα του, να πάει στην οδό Ευαγγελιστρίας, να περισυλλέξει από το γραφείο του και επιστρέφοντας να του μεταφέρει στη Σταδίου, κάποια έγγραφα. Η υπάλληλος όταν μετέβη στο γραφείο διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή παρότι η ίδια την είχε κλειδώσει φεύγοντας, ενώ ήταν εμφανή και τα σημάδια διάρρηξης στην κλειδαριά, στο πόμολο και σε άλλα σημεία της πόρτας. Άμεσα ενημέρωσε τον διευθυντή της ο οποίος κάλεσε το 100 αναφέροντας το περιστατικό και αργότερα υπέβαλε μήνυση ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως.

Οι αρχές δεν έχουν φτάσει σε ασφαλές συμπέρασμα αναφορικά με το ποιος ήταν ο σκοπός της διάρρηξης, ενώ ακολούθησε πολύωρη έρευνα της Αστυνομίας στον χώρο. Είναι επίσης ακόμη άγνωστο αν ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα ή υπηρεσιακά έγγραφα, ή αν σκοπός τους ήταν η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά αρχεία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε μια τόσο ευαίσθητη υπηρεσία. Τέλος τα στελέχη της αστυνομίας προβληματίζει, το γεγονός ότι κανείς από τους υπαλλήλους των άλλων γραφείων στον ίδιο όροφο δεν είδαν ούτε άκουσαν κάτι το επίμαχο χρονικό διάστημα.

ΣΥΡΙΖΑ: Το ΥΠΕΣ οφείλει αναλυτικές εξηγήσεις, τι εκλάπη και γιατί

Ανακοίνωση για το ζήτημα εξέδωσε το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος ανέφερε σχετικά: «Η είδηση της διάρρηξης του γραφείου του διευθυντή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, το μεσημέρι της Παρασκευής, είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, σε κάθε περίπτωση. Αποκτά, όμως, ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, στο φόντο της σκανδαλώδους διαρροής προσωπικών δεδομένων και της παράνομης χρήσης τους από την ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μέσω της ίδιας της ΝΔ. Στον λίγο χρόνο που απομένει για τη διενέργεια των ευρωεκλογών, το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει εξηγήσεις και να ενημερώσει άμεσα για το αν αφαιρέθηκαν υπηρεσιακά έγγραφα και τι είδους, καθώς και αν παραβιάστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία. Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν χάνει ευκαιρία να μας υπενθυμίζει το πραγματικό πρόσωπο της “αριστείας” της».

