Κοινωνία

Φωτιά στην περιφερειακή Αιγάλεω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

-

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:45 και δεν απειλεί επιχειρήσεις ή κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 27, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στις “Ημέρες Καριέρας”: Η ανεργία μειώνεται και οι μισθοί αυξάνονται (εικόνες)

Επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσινγκτον: Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την αναβολή

Μαδρίτη - Σάκκαρη: Με “κεκτημένη ταχύτητα”, προκρίθηκε στις «16»