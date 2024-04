Κόσμος

Τουρκία - ΗΠΑ: Τα σενάρια της αναβολής της επίσκεψης του Ερντογάν στην Ουάσιγνκτον

Υπάρχουν τρία σενάρια για την αναβολή της επίσκεψης του Τούρκου προέρδρου στις ΗΠΑ.

Τους λόγους της αναβολής της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον αναζητούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης από χθες καθώς δεν φαίνεται κανείς να έχει πειστεί αυτό που ανακοινώθηκε, ότι δηλαδή ήταν θέμα ημερομηνίας,

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου. υπάρχουν τρία σενάρια για την αναβολή της επίσκεψης.

Πρώτον, ότι υπάρχουν εκλογές στις ΗΠΑ και η Άγκυρα θέλει να περιμένει τυχόν αλλαγή ηγεσίας.

Δεύτερο σενάριο Οι ΗΠΑ έχουν αιτήματα από την Τουρκία και πιέζουν ώστε να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα τους η Άγκυρα. Για παράδειγμα ζητούν λύση για S400, ένα θέμα στο οποίο η Άγκυρα δεν είναι έτοιμη να υποχωρήσει. Για αυτό και προτίμησε να αναβάλει την επίσκεψη.

Τρίτον, ο Ταγίπ Ερντογάν έτσι κι αλλιώς θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ τον Ιούλιο για τους G20 και για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επομένως η συνάντηση μπορεί να γίνει τότε.

Πάντως δεν φαίνεται κανείς να πιστεύει ότι ο λόγος ήταν οι διαφορές για ο Ισραήλ ή τη Χαμάς.

