Κοινωνία

Δολοφονία Λυγγερίδη: Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δεύτερη ομάδα συλληφθέντων μετάγεται σήμερα στην Εισαγγελία και τον αρμόδιο ανακριτή, για να απολογηθεί για τις πράξεις που της αποδίδονται.

-

Την πόρτα του ανακριτικού γραφείου περνά την Κυριακή 28.04 για να απολογηθεί, η δεύτερη ομάδα 33 κατηγορουμένων, για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας οπαδών, στην οποία οι αρχές χρεώνουν την δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη. Το Σάββατο 27.04 ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογιών της πρώτης ομάδας, αποτελούμενης από 31 κατηγορούμενους. Από αυτούς οι 7 κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και 2 άτομα οι οποίοι θεωρούνται μέλη της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης και στους οποίους αποδίδεται ηθική αυτουργία στη δολοφονία. Ο ένας από αυτούς, είναι ένας 31χρονος, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές ως «Κοκός». Μάλιστα ο «Κοκός» σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρεται να αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα στη ΓΑΔΑ όταν έμαθε ότι θα προφυλακιστεί. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μεταξύ των ηθικών αυτουργών θεωρείται και ο μάνατζερ γνωστού τράπερ. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες οι οποίες του αποδίδονται, όμως Ανακριτής και Εισαγγελέας είχαν διαφορετική γνώμη.

Οι υπόλοιποι 24 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που αφορούν την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα, απαγόρευση παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων οποιασδήποτε ομάδας και απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητικών συνδέσμων.

Την ίδια ώρα, 3 άτομα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οπαδών που διαφεύγουν τη σύλληψη, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις διωκτικές και ανακριτικές αρχές, ώστε να παραδοθούν. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, η εγκληματική οργάνωση έχει 9 ηγετικά μέλη εκ των οποίων μέχρι στιγμής διαφεύγουν τη σύλληψη οι εν λόγω 3.

Ο πρώτος είναι ένας 41χρονος από τον Κορυδαλλό, ο οποίος όπως όλα τα μέλη, φέρει διαπίστευση για τους αγωνιστικούς χώρους και έχει έμμισθη σχέση με τον δήμο Κορυδαλλού. Ο δεύτερος είναι 31 ετών με το κωδικό, όνομα «Σάρκ» ο οποίος φέρεται να ήταν στα επεισόδια στου Ρέντη και η αστυνομία του αποδίδει το ρόλο του φυσικού αυτουργού. Ο τρίτος είναι 36 ετών από τη Ρουμανία.

Σε βάρος των 67 συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 28 αδικήματα, με 12 από αυτά να είναι κακουργήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Επεισόδια με τραυματία έναν αστυνομικό

Μαρούσι: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Εορταστικό ωράριο: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν λιανική, σούπερ-μάρκετ και Βαρβάκειος