Μυστική συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στο Λονδίνο

Η αποφάση η συνάντηση να γίνει στο Λονδίνο πάρθηκε καθώς θεωρήθηκε ουδέτερο έδαφος.

Στο Λονδίνο συναντήθηκαν με άκρα μυστικότητα οι υπουργοί εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας με βασικό αντικείμενο την προετοιμασία της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν. σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης.

Πρόκειται για μια συνάντηση που έγινε με άκρα μυστικότητα. Δεν είχαν ενημερωθεί ούτε οι διπλωματικοί συντάκτες ούτε οι ανταποκριτές στην βρετανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η αποφάση η συνάντηση να γίνει στο Λονδίνο πάρθηκε καθώς θεωρήθηκε ουδέτερο έδαφος.

Η απόφαση πάρθηκε μόλις προχθές και αργότερα οι δύο πλευρές συμφώνησαν απλά να βγάλουν μια λιτή κοινή ανακοίνωση η οποία λέει τα εξής:

"Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας πραγματοποίησαν σήμερα συνάντηση στο Λονδίνο".

Οι συνομιλίες εστίασαν επίσης στις διμερείς σχέσεις και σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

