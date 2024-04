Πολιτική

Μπουράκ Ακτσαπάρ: Στον ΟΗΕ ο έως τώρα υπεύθυνος για τα ελληνοτουρκικά

Αλλάζει πόστο ο έως τώρα υπεύθυνος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκιας για τις επαφές της χώρας με την Ελλάδα

Ο νυν υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβης Μπουράκ 'Ακτσαπαρ, αναλαμβάνει καθήκοντα μονίμου αντιπροσώπου της χώρας του στο Γραφείο του ΟΗΕ στη Γενεύη, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Ο Μπουράκ Ακτσαπάρ ήταν έως τώρα ο αρμόδιος υφυπουργός του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών που έχει την πολιτική ευθύνη και στα τρία βασικά κεφάλαια των ελληνοτουρκικών επαφών, δηλαδή τη θετική ατζέντα, τον πολιτικό διάλογο και τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Προχτές Παρασκευή, είχε συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Κώστα Φραγκογιάννη, για συνομιλίες με αντικείμενο τη θετική ατζέντα, στις 11 Μαρτίου διεξήχθη στην 'Αγκυρα ο πολιτικός διάλογος με επικεφαλής της ελληνικής αποστολής την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο Μπουράκ 'Ακτσαπαρ συμμετείχε στην τουρκική αντιπροσωπεία που βρέθηκε στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας στην Αθήνα για τα ΜΟΕ.

Με την ίδια απόφαση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο νυν επικεφαλής της Διεύθυνσης του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Τζαν Ντιζντάρ, διορίζεται πρεσβευτής στην Οτάβα.Ο μόνιμος αντιπρόσωπος στο Γραφείο του ΟΗΕ στη Γενεύη πρέσβης, Γκιουβέν Μπεγκέτς, αναλαμβάνει πρεσβευτής στην Τρίπολη και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής για το Ιράκ πρέσβης Ανίλ Μπορά Ινάν διορίζεται πρεσβευτής στη Βαγδάτη.

