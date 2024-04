Κόσμος

Φραγκογιάννης: Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση με Ακτσαμπάρ

Για ποια θέματα συζήτησαν οι δύο πλευρές και τι πρωτοβουλίες πρόκειται να ληφθούν το επόμενο διάστημα.

«Πολύ καλό κλίμα, καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές» στη συνάντηση Ελλάδας και Τουρκίας για τη θετική ατζέντα την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης. Όπως είπε, στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Μπουράκ Ακτσαμπάρ, τέθηκαν και νέες ιδέες, τις οποίες απέφυγε αποκαλύψει, ενώ πρόσθεσε ότι δεν παρέλειψαν να λειτουργήσουν και προπαρασκευαστικά για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως μεταδίδει η συντάκτρια του ΑΝΤ1 Άννα Ανδρέου, σε δήλωσή του έπειτα από τη συνάντηση, ο Έλληνας Υφυπουργός είπε ότι «τέλειωσε σήμερα ο έκτος γύρος της θετικής ατζέντας, κράτησε περίπου 3 ώρες. Καλό κλίμα, καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Κουβεντιάσαμε όλα μας τα θέματα, κάναμε μία επισκόπηση όλων των θεμάτων από τις προηγούμενες συναντήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να προσθέτουμε μόνο καινούριες θεματικές αλλά να διασφαλίζουμε ότι όλα όσα έχουμε πει ότι θα γίνουν, γίνονται κανονικά. Επομένως έγινε μια επισκόπηση, μπήκαν και καινούρια θέματα. Θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες, νέους ανθρώπους. Να έρθουν σε επαφή κοινότητες από την Ελλάδα και την Τουρκία νέων επιστημόνων. Και βεβαίως το κομμάτι του Επιχειρηματικού Συμβουλίου το οποίο αφορά τη σύσφιγξη σχέσεων σε οικονομικά και εμπορικά θέματα, ανάμεσα στις δύο επιχειρηματικές κοινότητες από την Ελλάδα και από την Τουρκία».

«Δεν παραλείψαμε να αναφερθούμε στην επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου και επομένως να λειτουργήσουμε και κατά κάποιο τρόπο και προπαρασκευαστικά για αυτό. Να τονίσω το πολύ καλό κλίμα, την καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές για συνεργασία», είπε ο Κώστας Φραγκογιάννης.

