Αρθρογράφος Χουριέτ: Κοίτα το Κας και κοίτα και το Καστελλόριζο!

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Φατίχ Τσεκιργκέ σχολίασε την άσχημη εικόνα που περιβάλλει τις ακτές της Τουρκίας απέναντι από τα ελληνικά νησιά, το Καστελλόριζο, τη Σύμη λόγω των παράνομων κτισμάτων.

Πίκρα για την οδυνηρή όπως λέει αλήθεια εκφράζει ο Τούρκος αρθρογράφος Φατίχ Τσεκιργκέ της Χουριέτ για την άσχημη εικόνα που περιβάλλει τις ακτές της Τουρκίας απέναντι από τα ελληνικά νησιά, το Καστελλόριζο, τη Σύμη λόγω των παράνομων κτισμάτων. «Ένα τσιμεντένιο τέρας κέρδους που περιβάλλει και πνίγει τη φύση!», γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος στο κυριακάτικο άρθρο του στην Χουριέτ.

«Κοιτάζω και τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Κανείς δεν πρέπει να κάνει πατριωτικούς λόγους. Γιατί η πικρή αλήθεια που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια μας χτυπά στις αρχές του φετινού καλοκαιριού. Εδώ και χρόνια βιώνουμε ένταση με την Ελλάδα για το Αιγαίο. Κυνομαχίες αεροσκαφών στον αέρα, όπλα, μάχες σε γκρεμούς, σκληρές ασκήσεις...Φυσικά, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τα δικαιώματά μας.Φυσικά, δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε εκατοστό από τη Γαλάζια Πατρίδα μας, την Πατρίδα των αιθέρων μας, τα εδάφη της πατρίδας μας. Πώς όμως φροντίζουμε αυτά που έχουμε; Εδώ είναι η οδυνηρή αλήθεια που βλέπω όταν βάζουμε τη βελόνα στον εαυτό μας», σχολιάζει ο Τούρκος αρθρογράφος σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Φωνάζει από Κας, ακούν στο Καστελλόριζο

Και συνεχίζει: «Δείτε τι κάναμε στα εδάφη μας, στην πατρίδα μας, στις ακτές μας... Αν φωνάξει κανείς από το Κας, μπορείς να τονακούσει από κάποιος από το Καστελλόριζο. Είμαστε τόσο κοντά. Αλλά θα μπορείτε να κοιτάξετε αυτό το Κας; Χιλιάδες παράνομα κτίσματα. Ένα τσιμεντένιο τέρας κέρδους που περιβάλλει και πνίγει τη φύση!

Το Υπουργείο Εσωτερικών έγραψε μια έκθεση: ‘Έχουν χτιστεί υπερβολικά πολλά κτίρια χωρίς άδεια από το 2018 και αυτά τα κτίρια δεν είναι απλά μικρά κτίρια για να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν κατασκευές τύπου βίλας με πισίνες για εμπορικούς σκοπούς’.

Βλέπεις αυτή την ασχήμια; Βλέπετε τη σφαγή που κάνουμε στις πιο όμορφες ακτές, ιστορία και φύση του κόσμου; Πώς επιτρέπεται;». Πονάω με τη σύγκριση…

Ο αρθρογράφος γράφει ακόμη: «Πονάω γιατί δεν μου αρέσει να συγκρίνω τις παραθαλάσσιες πόλεις μας με τις πόλεις της Ελλάδας. Αλλά όπως είπα? Αν πρόκειται να συνέλθουμε ποτέ, θέλω να βάλουμε τη βελόνα μέσα μας.

Κοιτάξτε το Ντάτσα... Και κοιτάξτε το νησί Σύμη απέναντί ?? Δεν υπάρχουν τσιμεντένια τέρατα στη Σύμη. Έχουν την ίδια αρχιτεκτονική εδώ και χρόνια.

Τι γίνεται με την Ντάτσα; Η εισβολή που έσκισε τα δάση... Αυτή η άσχημη και δυσανάλογη αρχιτεκτονική. Γιατί δεν υπάρχει μάστερ πλαν.

Πού να χτίσετε ένα σπίτι; Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του χτισμένου σπιτιού; Πού πρέπει να χτιστεί πάρκο και πού σχολείο;»

Ο Τούρκος αρθρογράφος καταλήγει:

«Αισθάνομαι πολύ λυπημένος για αυτή τη σύγκριση. Ντρέπομαι».

