Κόσμος

Γαλλία - Σορβόννη: Φοιτητές διαδήλωσαν υπέρ της Γάζας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκέντρωση στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι οι διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια εξαπλώνονται στην Ευρώπη.

-

Διαδηλωτές, οργισμένοι με τον πόλεμο στη Γάζα, συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι σήμερα, φωνάζοντας το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος, την ώρα που ορισμένοι σπουδαστές εγκατέστησαν σκηνές στον προαύλιο χώρο.

Καθώς παρόμοιες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από ημέρες στο ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού (Sciences Po), η συγκέντρωση στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι οι διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια εξαπλώνονται στην Ευρώπη, την ώρα που ο καταστροφικός πόλεμος διανύει τον έβδομο μήνα του.

Οι διαμαρτυρίες, που οδήγησαν τη διοίκηση του πανεπιστημίου να κλείσει το κτίριο για το υπόλοιπο της ημέρας, ήταν ειρηνικές, με τους φοιτητές να ζητούν από το ίδρυμα, ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, να καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στον δρόμο μπροστά από την κύρια είσοδο του πανεπιστημίου και βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια ομάδα περίπου 50 φοιτητών, όπως μεταδίδει ένας δημοσιογράφος του Reuters.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 34.488 Παλαιστινίους στις επιχειρήσεις που διεξάγει στη Γάζα, ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 1.200 άνθρωποι και να κρατηθούν όμηροι περισσότεροι από 200, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Γάλλοι πολιτικοί, όπως η Ματίλντ Πανό, που ηγείται της ακροαριστερής κοινοβουλευτικής ομάδας LFI στη γαλλική Εθνοσυνέλευση κάλεσε τους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο: Πώς και σε ποιους θα δίνεται

ΟΠΕΚΑ: Την Μεγάλη Τρίτη πληρώνονται 18 επιδόματα

Ακρόπολη: Τουρίστες ντύθηκαν αρχαίοι Έλληνες και παρίσταναν τους ξεναγούς (εικόνες)